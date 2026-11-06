Плохой сон может не просто сопровождать старение, но и способствовать ему. Ученые объяснили, как нарушения сна связаны с хроническим воспалением в организме и почему эта связь важна для сохранения здоровья с возрастом.

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С возрастом в организме происходят два взаимосвязанных процесса: усиливается хроническое воспаление и постепенно нарушается работа механизмов, регулирующих сон и биологические часы. Ученые считают, что эти изменения не просто сопровождают старение одновременно, но и могут влиять друг на друга.

Этой взаимосвязи посвящен научный обзор, опубликованный в ноябре 2026 года в журнале Aging Cell. Авторы работы — Лян Хао, Ши-Ян Лу, Цзя-Мэй Ван, Хуа-Цинь Ван, Хай-Янь Чжан и Фу-Ин Чжао — проанализировали современные данные о том, как нарушения сна связаны с возрастными изменениями иммунной системы и других механизмов организма.

В центре внимания исследователей оказалось явление, известное как inflammaging — хроническое слабовыраженное воспаление, которое развивается по мере старения. В отличие от острой воспалительной реакции, возникающей, например, при инфекции, оно может длительно сохраняться в организме. Такое состояние связывают с развитием различных возрастных нарушений и ухудшением здоровья.

Авторы рассматривают сон и воспаление как два взаимосвязанных процесса. С одной стороны, возрастные нарушения сна и циркадных ритмов могут усиливать воспалительные изменения. С другой — хроническое воспаление способно влиять на механизмы регуляции сна. В результате может формироваться самоподдерживающийся цикл, который способствует дальнейшему ухудшению состояния организма.

Сон регулируется сложной системой биологических механизмов. Важную роль в ней играют циркадные ритмы — внутренние биологические часы, которые помогают организму согласовывать физиологические процессы со сменой дня и ночи.

С возрастом эти ритмы могут нарушаться: человеку становится сложнее поддерживать привычный режим сна, отдых может становиться менее продолжительным и более прерывистым.

Исследователи рассматривают такие изменения не только как отдельную проблему сна, но и как возможное проявление более масштабных возрастных нарушений. В частности, они могут быть связаны с изменениями обмена веществ, регуляции воспаления и клеточных процессов, необходимых для поддержания нормальной работы организма.

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При этом нарушения сна способны дополнительно усугублять воспалительные изменения. Именно поэтому авторы говорят о двусторонней связи между сном и inflammaging, а не просто о том, что недосып вызывает старение.

Хроническое воспаление рассматривается как один из важных компонентов биологического старения. Оно связано с изменениями в работе иммунной системы и может участвовать в развитии возрастных заболеваний.

Нарушения сна также ассоциированы с ухудшением здоровья. Однако авторы обзора предлагают смотреть на эти явления в комплексе: качество сна может отражать состояние внутренних систем организма, а его ухудшение — быть частью более масштабных возрастных изменений.

Пока нельзя утверждать, что нормализация сна сама по себе замедляет биологическое старение или гарантированно защищает от возрастных заболеваний. Для таких выводов необходимы дополнительные исследования, в том числе с участием людей.

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