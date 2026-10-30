Регулярное пребывание на ярком дневном свету может быть связано с более низким риском развития деменции. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 87 тысяч человек.
Ученые обнаружили еще один возможный фактор, связанный со здоровьем мозга, — количество дневного света, которое человек получает в течение дня. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале General Psychiatry, люди, которые чаще находились при ярком естественном освещении, реже сталкивались с деменцией.
В исследовании приняли участие 87 577 взрослых. На протяжении наблюдения участники носили специальные наручные устройства, измерявшие уровень освещенности днем и ночью. Средний период наблюдения составил 8,1 года. За это время деменция была диагностирована у 741 человека.
Результаты показали, что у участников, которые получали в среднем более 1000 люкс дневного света, риск развития деменции был на 16% ниже по сравнению с людьми, подвергавшимися меньшему воздействию света. При этом более продолжительное пребывание при особенно ярком освещении — от 5000 люкс — было связано с дополнительным снижением риска.
Особенно интересным оказалось другое наблюдение: люди, которые проводили при ярком дневном свете менее 42 минут в день, имели более выраженную связь с повышенным риском деменции. По словам исследователей, этот показатель оказался более сильным предиктором заболевания, чем шесть известных факторов риска.
При этом ученые не обнаружили статистически значимой связи между воздействием искусственного света ночью и развитием деменции. Это позволяет предположить, что особую роль может играть именно естественное освещение в дневное время.
«Воздействие дневного света может служить новым индикатором риска развития деменции», — отметил ведущий автор исследования Хунлян Фэн из Гуанчжоуского медицинского университета.
Почему дневной свет важен для мозга?
Естественное освещение помогает организму регулировать биологические часы, поддерживать циркадные ритмы и нормальный цикл сна и бодрствования. Нарушения этих процессов ранее связывали с различными проблемами со здоровьем, в том числе с ухудшением когнитивных функций.
Однако новое исследование не доказывает, что солнечный свет непосредственно защищает мозг от деменции. Ученые обнаружили статистическую связь, которая может объясняться и другими факторами образа жизни или состояния здоровья.
Тем не менее, результаты дают основания внимательнее изучить роль естественного освещения в поддержании здоровья мозга.
Регулярные прогулки на свежем воздухе и пребывание при естественном дневном освещении могут быть полезной частью здорового образа жизни. Но рассматривать солнечный свет как доказанный способ профилактики деменции пока нельзя.
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