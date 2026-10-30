Регулярное пребывание на ярком дневном свету может быть связано с более низким риском развития деменции. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 87 тысяч человек.

Curated Lifestyle, Unsplash

Ученые обнаружили еще один возможный фактор, связанный со здоровьем мозга, — количество дневного света, которое человек получает в течение дня. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале General Psychiatry, люди, которые чаще находились при ярком естественном освещении, реже сталкивались с деменцией.

В исследовании приняли участие 87 577 взрослых. На протяжении наблюдения участники носили специальные наручные устройства, измерявшие уровень освещенности днем и ночью. Средний период наблюдения составил 8,1 года. За это время деменция была диагностирована у 741 человека.

Результаты показали, что у участников, которые получали в среднем более 1000 люкс дневного света, риск развития деменции был на 16% ниже по сравнению с людьми, подвергавшимися меньшему воздействию света. При этом более продолжительное пребывание при особенно ярком освещении — от 5000 люкс — было связано с дополнительным снижением риска.

Особенно интересным оказалось другое наблюдение: люди, которые проводили при ярком дневном свете менее 42 минут в день, имели более выраженную связь с повышенным риском деменции. По словам исследователей, этот показатель оказался более сильным предиктором заболевания, чем шесть известных факторов риска.

Читайте также Обычный анализ крови помог обнаружить связь с риском развития деменции

При этом ученые не обнаружили статистически значимой связи между воздействием искусственного света ночью и развитием деменции. Это позволяет предположить, что особую роль может играть именно естественное освещение в дневное время.

«Воздействие дневного света может служить новым индикатором риска развития деменции», — отметил ведущий автор исследования Хунлян Фэн из Гуанчжоуского медицинского университета.

Почему дневной свет важен для мозга?

Естественное освещение помогает организму регулировать биологические часы, поддерживать циркадные ритмы и нормальный цикл сна и бодрствования. Нарушения этих процессов ранее связывали с различными проблемами со здоровьем, в том числе с ухудшением когнитивных функций.

Однако новое исследование не доказывает, что солнечный свет непосредственно защищает мозг от деменции. Ученые обнаружили статистическую связь, которая может объясняться и другими факторами образа жизни или состояния здоровья.

Тем не менее, результаты дают основания внимательнее изучить роль естественного освещения в поддержании здоровья мозга.

Регулярные прогулки на свежем воздухе и пребывание при естественном дневном освещении могут быть полезной частью здорового образа жизни. Но рассматривать солнечный свет как доказанный способ профилактики деменции пока нельзя.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.