Российский рынок онлайн-образования в 2026 году начал смещаться от коротких прикладных курсов в сторону более длинных и системных программ. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кампуса НИУ ВШЭ по итогам опроса 1353 жителей российских городов-миллионников.

Согласно исследованию, 35% респондентов рассматривают или уже проходят обучение в онлайн- или офлайн-магистратуре, а 27% получают второе высшее образование. Для сравнения: короткие прикладные курсы интересуют только 9% опрошенных.

Это коррелирует с общим охлаждением рынка: по данным Smart Ranking, темпы роста эдтех-сегмента существенно замедлились в 2025 году, а сами платформы переключились с агрессивных запусков новых курсов на удержание уже пришедших учеников. Прошлый год стал годом, когда «кризис на рынке образовательных услуг достиг пика» — во многом потому, что часть аудитории, купившей курсы «быстрого входа в профессию» в 2021–2022 годах, не смогла трудоустроиться по новой специальности.

Курсы для получения новой профессии выбрали 26% респондентов, программы повышения квалификации — 19%, а обучение отдельным навыкам без системы — 17%.

Исследование показывает, что отношение к обучению становится более прагматичным. Для 30% опрошенных образование — это необходимость, для 18% — способ улучшить качество жизни, а для 16% — инструмент сохранения конкурентоспособности на рынке труда.

Главными мотивами для обучения участники опроса назвали повышение дохода и личное развитие — по 27%.

Особенно заметен спрос на длинные образовательные траектории среди аудитории старше 25 лет. Если среди респондентов 18–25 лет продолжать обучение планируют 64%, то в группе 26–35 лет — уже 49%. При этом меняются и образовательные запросы: в возрасте 36–45 лет на первый план выходят ИТ, искусственный интеллект и автоматизация. Показательно, что именно этот возрастной сегмент активнее всего ищет системную подготовку, а не отдельный инструментальный навык: базовые технические умения — написание кода, работа с данными, создание контента — сегодня частично берут на себя ИИ-инструменты, что обесценивает короткие «прикладные» курсы и смещает спрос на компетенции, которые автоматизировать сложнее, например критическое мышление, управление, системный анализ.

Исследование также показывает готовность аудитории инвестировать в образование. Более половины опрошенных готовы тратить на обучение свыше 60 тыс. руб. в год, а четверть — более 100 тыс. руб.

В онлайн-кампусе НИУ ВШЭ связывают это с ростом интереса к более понятным и долгосрочным образовательным траекториям.

«Образование все чаще становится регулярной частью жизненной стратегии. Растет интерес к форматам, которые дают не только отдельные навыки, но и более понятную траекторию развития, поэтому усиливается спрос на системные программы», — отметила директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.

По данным вуза, средний ежегодный прирост первокурсников на онлайн-программы бакалавриата и магистратуры составляет 61%, а почти половина поступивших — люди старше 25 лет.

Что это значит для бизнеса

Если тренд сохранится, рынок онлайн-образования может постепенно сместиться от коротких курсов к более длинным и дорогим образовательным программам. Это меняет экономику эдтеха, и вместо массовых продуктов «быстрого входа в профессию» игрокам придется конкурировать за качество, академическую репутацию и долгосрочное сопровождение студентов.

Для работодателей тренд означает другое: запрос на системную подготовку идет не только со стороны соискателей, но и со стороны самого рынка труда. По данным hh.ru, работодатели сегодня ценят прежде всего обучаемость, коммуникативные навыки и способность работать с неопределенностью. То есть то, что не дается коротким курсом на один инструмент.

Ожидается что через несколько лет на рынок будет выходить больше кандидатов с полноценными онлайн-магистратурами, и это потребует пересмотра подхода к оценке онлайн-дипломов, снижая скептицизм рекрутеров в отношении дистанционных программ.

