Молодые люди в возрасте от 16 до 28 лет неожиданно проявили серьезный интерес к обустройству жилья. Согласно исследованию сети «Лемана про», именно зумеры показали самую высокую динамику расходов на ремонт и товары для дома.

В 2025 году представители поколения Z увеличили траты на ремонтные услуги на 30% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек в этой категории достиг 3 321 руб. Онлайн-покупки товаров для дома также подросли: здесь средний чек прибавил 5% и остановился на отметке 7 838 руб. При этом в обычных магазинах зумеры, напротив, стали тратить немного меньше — снижение составило 2%, чек опустился до 3 339 руб.

Миллениалы (29−44 года) пока удерживают первенство по величине среднего чека. В онлайне они оставляют 8 299 руб., в офлайн-точках — 3 389 руб. Однако динамика у этой возрастной группы почти отсутствует: онлайн-траты выросли менее чем на 1%, а офлайн-чек и вовсе просел на 3%.

Поколение X (45−58 лет) выбрало другую стратегию. Эти покупатели лидируют по расходам на услуги — их средний чек составил 3 501 руб., что на 26% выше показателей 2024 года. Представители этой возрастной группы предпочитают нанимать специалистов, а не заниматься ремонтом самостоятельно.

Структура покупок также заметно различается в зависимости от возраста. Люди от 45 до 58 лет делают ставку на строительство и благоустройство: в магазинах у них растет интерес к садовым товарам, а через интернет они заказывают стройматериалы и все необходимое для отделки.

Миллениалы сохраняют приверженность комплексному ремонту: их онлайн-корзина остается стабильной и включает широкий набор товаров, тогда как в офлайн они ходят преимущественно за расходниками и садовыми принадлежностями.

Зумеры отличаются тем, что в обычных магазинах чаще всего покупают стартовые категории для ремонтных и косметических работ. Речь идет о товарах для покраски, штукатурных смесях и инструментах — то есть о том, что у более старших поколений уже не входит в число приоритетов.

Что касается выбора канала покупок, то здесь действует четкая закономерность: чем младше покупатель, тем активнее он пользуется онлайном. Среди респондентов в возрасте 25−34 лет доля тех, кто совершает покупки через сайт или приложение, составляет 49%. В группе 35−44 лет таких 43%, среди покупателей 45−54 лет — 34%, а в возрасте 55−60 лет — только 29%.

