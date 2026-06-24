Большинство опытных ИТ-специалистов готовы отказаться даже от интересной работы, если стартовый доход кажется недостаточным. К такому выводу пришли сервис «Карма» от БКИ «Скоринг бюро» и платформа гибкой занятости SkillStaff, опросив более 1 тыс. специалистов уровня middle+, senior и lead, работающих как самозанятые, ИП, фрилансеры и аутстаферы.

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Согласно исследованию, 69% респондентов хотя бы раз отказывались от привлекательного проекта или вакансии из-за слишком низкого дохода на старте. При этом они считают такое решение правильным. Еще 16% готовы обсуждать условия с заказчиком, а лишь 4% признались, что отказались от проекта и впоследствии пожалели об этом.

Опрос также показал, что специалисты на гибкой занятости активно используют финансовые инструменты для снижения рисков. Так, 71% участников исследования считают наиболее эффективным способом накопления автоматическое откладывание фиксированной доли каждого поступления.

Более половины опрошенных (51%) одновременно ведут несколько проектов, чтобы не зависеть от одного заказчика. Еще 37% ограничивают личные расходы до достижения финансовых целей. Только 11% признались, что пока не успели создать финансовую подушку безопасности.

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Если поток заказов сокращается, большинство специалистов предпочитают не оставаться без дохода. Каждый третий (35%) берет небольшой проект и параллельно ищет более крупный контракт. Еще 24% готовы временно соглашаться практически на любую работу, чтобы сохранить привычный уровень дохода.

Авторы исследования отмечают, что такая модель поведения делает ИТ-специалистов на гибкой занятости все более похожими на предпринимателей. Вместо ориентации исключительно на интересные задачи многие выстраивают собственную финансовую стратегию, распределяют риски между несколькими заказчиками и заранее готовятся к периодам снижения загрузки.

Еще один неожиданный вывод исследования касается открытости специалистов. Около 28% респондентов готовы предоставлять заказчикам информацию о своей финансовой надежности, если это повысит шансы получить проект. Еще 22% согласны делать это при работе над долгосрочными контрактами.

Что это значит для бизнеса

Для работодателей и заказчиков результаты исследования могут стать сигналом, что рынок квалифицированных специалистов становится более рациональным. Опытные исполнители все реже готовы компенсировать низкий доход «интересными задачами» и все чаще оценивают проекты через призму финансовой устойчивости. Это означает, что компаниям, рассчитывающим привлечь сильных айтишников, придется конкурировать не только задачами и технологиями, но и прозрачными финансовыми условиями сотрудничества.

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