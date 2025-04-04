Недавнее исследование показало, что людям с загруженным графиком в будние дни подойдут длительные прогулки в выходные для снятия стресса. Такая физическая активность поможет улучшить психическое состояние и восстановить внутренний баланс.

Исследователи из Университета Янчжоу в Китае и Университета Васэда в Японии провели анализ здоровья 13 740 взрослых американцев, разделив их на четыре категории в зависимости от уровня физической активности. Участники были классифицированы на неактивных, недостаточно активных, регулярно активных (те, кто занимается физической активностью как минимум три раза в неделю) и активных всего один или два раза в неделю.

В отличие от неактивной группы, во всех остальных группах наблюдался низкий уровень тревожности, продемонстрировали самый большой контраст, фактически с 35-процентной разницей.

В своем исследовании ученые подчеркивают, что физическая активность стала эффективным и научно обоснованным методом лечения симптомов тревожных расстройств. В частности, они указывают на то, что такой режим может стать отличной альтернативой для людей, которые хотят воспользоваться преимуществами физической активности, несмотря на загруженный график. Это подтверждает уже существующие представления о том, что упражнения благоприятно влияют как на психическое, так и на физическое здоровье, независимо от времени, когда они выполняются — главное, поддерживать достаточный уровень активности.

Однако исследование ограничено моментальным срезом и не предоставляет прямых доказательств причинно-следственных связей, не учитывая также множество других плюсов физической активности, таких как улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Важно отметить, что самооценка уровня физической активности может быть не совсем объективной. Тем не менее результаты исследования указывают на то, что занятия спортом стоит практиковать, даже если это происходит лишь один или два раза в неделю.

Исследователи отметили, что снижение уровня тревожности особенно заметно проявилось у людей с диабетом или низким уровнем дохода. Причины этого пока остаются неясными, что открывает возможности для будущих исследований в данной области.

Ученые отмечают, что факторы, такие как пол, возраст, раса, уровень образования, семейный статус, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, продолжительность сна и наличие гипертонии не оказали значительного влияния на связь между теми, кто только тренируется по выходным и уровнем тревожности.

Кроме того, они подробно изучили, как физическая активность влияет на мозг и способствует снижению тревожности, выявив, что упражнения могут усиливать успокаивающие сигналы в мозге и помогать клеткам справляться со стрессом.

Таким образом, если к пятнице не нашлось время для занятий, начать никогда не поздно. Как показывают исследования, хотя наилучшие результаты достигаются при соблюдении рекомендаций по активности, любое количество упражнений все же полезно. Исследователи подчеркивают, что для тех, кто не может заниматься регулярно в течение недели, режим «выходных тренировок» является практичным способом снизить риск тревожности, особенно для людей с низким уровнем дохода или диабетом.

Когда речь заходит о физических упражнениях для поддержания здоровья сердца, нет необходимости стремиться к максимальным уровням активности в молодом возрасте. Исследования показывают, что для предотвращения высокого кровяного давления в зрелом возрасте важно поддерживать физическую активность в среднем возрасте.