Новое исследование показало, что медитация помогает расслабиться в краткосрочной перспективе, но если практиковать ее регулярно, она может защитить от последствий хронического стресса и старения.

Исследователи изучили экспрессию генов, когнитивные функции и уровень кортизола в волосах у людей, которые практиковали трансцендентальную медитацию (ТМ) в течение 12 или 40 лет.

По сравнению с контрольной группой того же возраста, которая не медитирует, у людей, практиковавших ТМ на протяжении 40 лет, было зафиксировано снижение биомаркеров хронического стресса и биологического старения.

«Более низкая экспрессия генов, связанных со старением, и более низкий уровень кортизола в волосах в группах ТМ подтверждают выводы краткосрочных исследований, указывающих на то, что эти практики приводят к здоровому старению и более устойчивой адаптации к стрессу», — говорит физиолог Кеннет Уолтон из Международного университета Махариши в США.

ТМ берет свое начало из ведической религиозной традиции Индии. Однако современная форма этой практики была разработана и популяризирована в XX веке духовным лидером Махариши Махеш Йоги, которого часто называют просто Махариши.

Суть метода заключается в безмолвном повторении личной мантры во время двух сеансов по 20 минут каждый день. Для обучения техникам ТМ, которые также называют технологиями сознания, сертифицированные инструкторы используют стандартизированную систему, разработанную Махариши.

«Это исследование доказывает, что долгосрочная практика технологий ТМ имеет широкий спектр преимуществ для здоровья на молекулярном уровне», — говорит молекулярный физиолог Супая Венуганен из Международного университета Махариши (MIU), который был основан им же в 1971 году.

В предыдущем исследовании Венуганен и коллеги обнаружили 200 генов с разной экспрессией у практикующих ТМ и немедитирующих. Предполагая, что эти различия могут быть полезны для здоровья, исследователи решили провести новое исследование для получения дополнительной информации.

Результаты показали, что у практикующих ТМ экспрессия генов, связанных с воспалением и старением, была ниже. Среди них был ген SOCS3, который связан с хроническим стрессом и энергетическим метаболизмом.

Пониженная экспрессия этих генов позволяет предположить, что у людей, занимающихся медитацией, может быть более низкая аллостатическая нагрузка — кумулятивные эффекты, вызванные хроническим стрессом.

Однако стоит подчеркнуть, что эти данные не демонстрируют прямой причинно-следственной связи. Люди, практикующие ТМ, могут быть в целом более внимательными к своему здоровью по сравнению с теми, кто не занимается медитацией.

Для изучения когнитивных функций, которые, как известно, снижаются с возрастом, исследователи использовали записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Результаты показали, что у пожилых людей, практикующих ТМ, скорость обработки информации была сопоставима со скоростью у более молодых участников исследования.

Люди, давно практикующие ТМ, также набрали более высокие баллы по «Шкале интеграции мозга» (BIS) — показателю, оценивающему различные когнитивные способности, такие как внимание и время реакции.

«Особенно интересны результаты, касающиеся когнитивных функций, — говорит биопсихолог Фредерик Тревис из МИУ. — Как молодые, так и пожилые люди, практикующие ТМ, показали более высокие результаты по BIS по сравнению с теми, кто не занимался медитацией. Пожилые медитаторы показали результаты наравне с молодыми людьми».

«Это подтверждает выводы о вызванных потенциальных реакциях, — добавляет он, — еще раз указывая на защитный эффект против снижения когнитивных способностей с возрастом».

Исследователи измерили концентрацию в волосах стероидного гормона кортизола, а также его неактивного предшественника кортизона, и обнаружили, что соотношение активных и неактивных форм было ниже среди практикующих ТМ, чем среди немедитирующих.

Это также указывает на более низкий уровень стресса и подтверждает другие выводы, связывающие регулярную практику ТМ со снижением стресса.

«Кортизол играет важнейшую роль в реакции организма на стресс, а хронически высокий уровень кортизола связан с множеством возрастных проблем со здоровьем, в том числе со снижением когнитивных функций, — говорит Уолтон. — Сниженное соотношение кортизола к кортизону у медитирующих людей свидетельствует о том, что у них больше адаптивного резерва, больше устойчивости, что способствует общему здоровью и долголетию».