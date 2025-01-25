Международная группа исследователей подсчитала, что срок службы электромобиля составит 18,4 года по сравнению с 18,7 годами для бензиновых автомобилей и 16,8 годами для дизельных, согласно рецензируемому исследованию, опубликованному в пятницу в журнале Nature Energy. Результаты были основаны на 300 млн записей обязательных ежегодных испытаний MOT на пригодность к эксплуатации.

Инженеры-автомобилисты предполагали, что электромобили будут надежнее бензиновых или дизельных, поскольку в них гораздо меньше движущихся частей. Однако данные были ограничены, поскольку первые массовые электромобили только подходят к концу своей жизни.

Исследователи из Бирмингемского университета, Лондонской школы экономики, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Бернского университета (Швейцария) использовали данные техосмотра для оценки частоты отказов всех автомобилей, игнорируя утилизацию в первые несколько лет, которая, скорее всего, связана с авариями.

Анализ показал, что автомобили Tesla имеют самый долгий срок службы среди электромобилей.

Также было обнаружено, что надежность всех новых автомобилей с годами росла по мере совершенствования технологий. Улучшения были наиболее заметны в электромобилях. Исследователи заявили, что это стало результатом того, что автопроизводители быстро извлекли уроки из своих ранних ошибок в моделях аккумуляторов: сложнее найти улучшения для бензиновых и дизельных технологий, которые существуют уже много лет.

Более длительный срок службы увеличивает экологические преимущества электромобиля по сравнению с бензиновым авто, поскольку добавление новых ветряных турбин и солнечной энергии в сеть сделает используемую электроэнергию чище с каждым годом. Таким образом, выбросы углекислого газа от использования в конечном итоге снизятся до нуля.

Роберт Эллиотт, профессор экономики в Университете Бирмингема и один из авторов исследования, сказал: «BEV [электромобили на аккумуляторах] предлагают значительные экологические преимущества, особенно по мере того, как Европа переходит на более возобновляемую энергетическую смесь. Несмотря на более высокие первоначальные выбросы от производства, долговечный электромобиль может быстро компенсировать свой углеродный след, способствуя борьбе с изменением климата, что делает их более устойчивым долгосрочным вариантом».

За время эксплуатации электромобили проехали в среднем 124 000 миль, что больше, чем бензиновые, но меньше, чем дизельные, которым отдают предпочтение люди, регулярно преодолевающие большие расстояния из-за экономии на топливе.

Количество электромобилей, продаваемых в Великобритании, стремительно растет перед запретом на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году; лидерами перехода на электротягу в мире являются Китай и Норвегия.

Недавно команда исследователей из Кореи разработала революционную технологию, позволяющую значительно повысить скорость зарядки литий-серных батарей. Благодаря этому изобретению зарядка занимает всего 12 минут и держится долго. Прорыв может ускорить коммерциализацию батарей для электромобилей.