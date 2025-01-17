Новое исследование, проведенное под руководством Университета Южной Калифорнии, предполагает, что оценка состояния кровеносных сосудов должна быть включена в диагностику деменции, поскольку легкое когнитивное расстройство связано с дисфункцией кровеносных сосудов в височных долях мозга — области, отвечающей за память.

Эта сосудистая проблема наблюдалась у людей как с накоплением амилоида в мозге, так и без него. Таким образом, микрососудистая дисфункция может служить ранним биомаркером деменции и потенциальной целью для лечения. Исследование, проведенное учеными из нескольких университетов, было опубликовано в журнале Neurology.

«Мы изучаем способность этих очень мелких сосудов реагировать на раздражители и расширяться, и у людей с проблемами памяти они демонстрируют дисфункцию, — говорит старший автор исследования Дэниел Нейшн. — Это может указывать на дисфункцию кровеносных сосудов на ранней стадии потери памяти. Это происходило независимо от того, были ли у людей изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера, или нет. Если у них были проблемы с памятью, они все равно имели эту проблему с кровеносными сосудами».

Для исследования ученые набрали 144 пожилых человека, ведущих самостоятельный образ жизни. Добровольцы прошли нейропсихологическое обследование, сдали образцы крови и прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

Во время МРТ добровольцы задерживали дыхание на 15-секундные интервалы — это упражнение призвано расширить кровеносные сосуды мозга. Это естественный процесс, называемый «цереброваскулярной реактивностью», который регулирует уровень кислорода в мозге.

Особое внимание исследователи уделили кровеносным сосудам, снабжающим височные доли, расположенные по бокам головы, рядом с ушами. У участников, чьи кровеносные сосуды не расширялись должным образом, наблюдались признаки когнитивных нарушений.

«При таком подходе мы можем точно определить проблему, связанную с кровеносными сосудами и их способностью расширяться. Обычно люди не так представляют себе ухудшение памяти у пожилых людей», — говорит Нейшн.

По его словам, все больше людей понимают, что основной причиной деменции на самом деле является не болезнь Альцгеймера, а смешанная патология. Если сосредоточится только на амилоиде, то не удастся получить полной картины. «Возможно, эту методику стоит включить в наши диагностические подходы», — добавил он.

«Наши результаты подчеркивают необходимость обратить внимание на здоровье сосудов как важнейший фактор снижения памяти», — говорит первый автор исследования Арунима Капур, аспирант Калифорнийского университета в Ирвайне.

Нейшн также отметил, что некоторые препараты от артериального давления могут потенциально защищать сосудистую функцию таким образом, чтобы сохранить память, но необходимы дополнительные исследования.

Ранее другое исследование выявило, что сильный удар по голове может повлиять на иммунную систему человека и увеличить риск развития Альцгеймера. Он способен пробудить спящие вирусы в организме, что потенциально способствует возникновению нейродегенеративных заболеваний.