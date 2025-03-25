Недавнее исследование продемонстрировало, что когнитивные способности и уровень образования являются самыми надежными факторами, влияющими на восприятие астрологии как науки. Проанализировав данные более чем 8500 американцев, ученые пришли к выводу, что ранее предложенные объяснения, такие как духовность, религиозные убеждения или политическая принадлежность, не оказали значительного влияния на веру в астрологию.

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Несмотря на мнение ученых, что астрология не имеет прогностической ценности, она по-прежнему пользуется значительной популярностью в современном обществе. Около 30% американцев считают астрологию наукой, а приложения, предлагающие гороскопы, продолжают привлекать миллионы пользователей. Это широкое признание астрологических принципов заинтересовало исследователей под руководством Тобиаса Эдвардса на изучение вопроса: какие факторы влияют на веру в астрологию?

Исследовательская группа, возглавляемая Тобиасом Эдвардсом, поставила перед собой задачу проверить четыре основные гипотезы, касающиеся факторов, определяющих веру в астрологию. В первую очередь была выдвинута гипотеза «поверхностных знаний», согласно которой ограниченное образование и низкие когнитивные способности могут повышать восприимчивость к псевдонаучным убеждениям. Однако исследователи также рассматривали альтернативные объяснения, включая влияние скептического отношения к науке, наличие духовных наклонностей и авторитарные черты характера. Учитывая, что результаты предыдущих более мелких исследований были противоречивыми, группа стремилась найти более четкие и убедительные ответы через обширный анализ данных.

Для этого они обратились к Общему социальному опросу (General Social Survey — GSS), который регулярно проводится с 1972 г. и представляет собой репрезентативную выборку взрослых жителей США. В окончательный набор данных вошло 8553 участников, которые ответили на вопрос о том, считают ли они астрологию наукой, выбрав один из трех вариантов: «наука», «вроде как наука» или «совсем не наука».

Для оценки потенциальных факторов исследователи измерили уровень интеллекта, используя тест на словарный запас, состоящий из 10 слов, который имеет прочную связь с общими когнитивными способностями. Уровень образования участников оценивался количеством лет, проведенных в учебных заведениях. Доверие к науке определялось тем, насколько участники уверены в научном сообществе. Религиозность и духовность изучались через отдельные четырехуровневые шкалы. Политические взгляды респондентов оценивались по семибалльной шкале, варьирующейся от «крайне либеральных» до «крайне консервативных».

В результате исследования учитывались такие демографические параметры, как пол, возраст и расовая климатизация, с применением методов статистического взвешивания для точного представления выборки относительно более широкой аудитории.

Результаты показали, что интеллект и уровень образования существенно влияют на восприятие астрологии. Участники, набравшие низкие результаты в тесте на словарный запас, чаще считали астрологию наукой. Аналогично те, кто имел меньше лет формального образования, с большей охотой поддерживали идею о научной легитимности астрологии. Эти результаты убедительно подтверждают гипотезу о поверхностных знаниях.

В противовес ожиданиям другие рассматриваемые факторы не получили достаточной эмпирической поддержки. Например, доверие к науке лишь слабо коррелировало с верой в астрологию. Религиозность и духовные убеждения также не оказали заметного влияния на отношения к астрологии, что ставит под сомнение концепцию о том, что астрология могла бы заменить религию. Политическая ориентация не продемонстрировала значимой связи с верой в астрологию, что противоречит более ранним исследованиям в Европе, где была обнаружена связь между правым авторитаризмом и более высоким принятием астрологических идей.

Полученные результаты ставят под сомнение общепринятые представления о причинах веры людей в астрологию и акцентируют внимание на том, что ключевыми факторами являются когнитивные способности и уровень образования.

Однако стоит отметить, что существует серьезное ограничение, связанное с методологией исследования. Поскольку участников опрашивали о том, считают ли они астрологию «научной», в исследование могли не попасть те, кто верит в астрологию, но не относит ее к категории науки.

Несмотря на годы научных исследований, которые опровергли астрологические претензии, значительная часть общества продолжает верить в астрологию. Это исследование указывает на то, что образовательные программы, направленные на развитие навыков критического мышления и повышения научной грамотности, могут оказаться наиболее эффективным инструментом в борьбе с псевдонаучными убеждениями.

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