Ученые обнаружили, что у детей и подростков с генерализованным тревожным расстройством наблюдается усиленная связь в мозговой сети, отвечающей за реагирование на неожиданные события. Эта связь ослабевает у тех, кто выздоравливает от расстройства, что может служить маркером тревожности на уровне мозга.

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Генерализованное тревожное расстройство часто начинается в детстве или подростковом возрасте и проявляется постоянным беспокойством во многих сферах жизни. Оно может серьезно препятствовать академическому, социальному и эмоциональному развитию и повышает риск других психических проблем в будущем.

Однако о влиянии этого расстройства на развивающийся мозг известно немного. Авторы исследования, Сэм А. Сивертсен и Дженнифер Форсайт, отметили, что большинство знаний о связях в мозге получено в результате исследований взрослых.

Исследование было направлено на изучение функциональной связности мозга у молодых людей с генерализованным тревожным расстройством, чтобы определить, как взаимодействуют различные области мозга в состоянии покоя.

Как проходило исследование

Ученые использовали данные нейровизуализации из крупного проекта «Когнитивное развитие мозга у подростков» (ABCD), в котором приняли участие почти 12 тыс. подростков из США. Они сравнили паттерны связности у детей с расстройством и без психиатрических диагнозов, а также исследовали, как эти закономерности изменяются в течение двух лет при изменении симптомов.

Исследователи изучили шесть основных нейронных сетей, связанных с вниманием, эмоциями и самосознанием, а также шесть подкорковых областей, отвечающих за мотивацию, память и эмоциональную обработку. Они проанализировали сканирование мозга 164 подростков с генерализованным тревожным расстройством и сравнили их данные с результатами более чем 3 тыс. подростков без психических заболеваний.

В ходе исследования использовалась статистическая модель для анализа взаимосвязей между областями мозга и их взаимодействия с подкорковыми структурами, а также оценивались различия в этих паттернах у подростков с состояниями, сопутствующими генерализованному тревожному расстройству, например, депрессией.

Что показали результаты

Выяснилось, что у молодых людей с генерализованным тревожным расстройством наблюдается более сильная связь нейронов вентральной сети внимания, что может свидетельствовать о повышенной чувствительности к потенциальным угрозам или неожиданным событиям.

Связи в мозге изменялись в зависимости от течения генерализованного тревожного расстройства. У молодых людей, которые спустя два года больше не соответствовали критериям этого расстройства, наблюдалось снижение активности вентральной сети внимания.

В то же время у тех, кто продолжал соответствовать этим критериям, изменений не произошло. Исследователи подчеркнули, что исчезновение гиперсвязности наблюдалось в подростковом возрасте, когда тревожность снижалась, что указывает на необходимость дальнейшего изучения этой связи, хотя она не доказывает причинно-следственную связь.

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В исследовании также была выявлена более сильная связь между определенными корковыми и подкорковыми областями мозга у молодых людей с генерализованным тревожным расстройством. К этим областям относятся миндалевидное тело, отвечающее за обработку эмоций, а также хвостатое ядро и скорлупа, участвующие в целенаправленном поведении и вознаграждении. В целом, такие взаимосвязи оказались более выраженными у участников с тревожностью по сравнению с контрольной группой здоровых людей.

Не все различия в мозговой активности свойственны только генерализованному тревожному расстройству. Аналогичные паттерны наблюдаются и у подростков с другими расстройствами, такими как депрессия. Например, выявлены взаимосвязи между контрольной сетью мозга, хвостатым ядром и миндалевидным телом у различных групп, что указывает на наличие более широких изменений, связанных с тревожностью и настроением.

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Кроме того, исследователи изучили, как изменения в функционировании мозга соотносятся с тяжестью симптомов тревожности, которые сообщали родители и подростки. Они обнаружили что различия в активности мозга больше зависят от самого диагноза, чем от уровня тревожности.

Что нужно знать об ограничениях

Сивертсен и Форсайт пояснили, что эффект оказался незначительным, а размеры клинических групп были относительно маленькими, поэтому полученные различия не следует рассматривать как диагностические или биомаркерные. Также диагностика основывалась на оценках родителей, что было полезно, но в будущих исследованиях стоит использовать мнения нескольких информаторов или врачей, а также данные за более длительный период.

Это исследование стало одной из крупнейших попыток понять различия в связях мозговых областей у детей с генерализованным тревожным расстройством. Результаты показывают, что усиленные связи в вентральной сети внимания могут быть связаны с симптомами расстройства и потенциально использоваться как биомаркер. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, поможет ли эта закономерность предсказать развитие тревожности, процесс выздоровления и успешность лечения.