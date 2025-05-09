Новое исследование выявило связь между психическим здоровьем подростков и их активностью в соцсетях. Оказалось, что те, кто страдает тревожностью или депрессией больше времени проводят онлайн, чаще сравнивают себя с другими и остро реагируют на лайки и комментарии.

Исследователи из Отдела когнитивных и мозговых наук Кембриджа провели анализ данных 3340 британских подростков в возрасте от 11 до 19 лет. Особенностью этого исследования стало использование клинических оценок: диагнозы ставили сертифицированные специалисты, проводя опросы среди подростков, их родителей и учителей. Такой подход обеспечил точное сопоставление поведения в социальных сетях между подростками с психическими расстройствами и теми, кто не имеет диагноза.

Исследование показало, что подростки с психическими расстройствами проводят в социальных сетях на 50 мин. больше в день по сравнению с их здоровыми ровесниками. Особенно заметны проблемы у тех, кто страдает от интернализированных расстройств, таких как тревожность, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

48% таких подростков испытывают трудности с социальным сравнением, ощущая, что другие выглядят лучше, в то время как среди здоровых подростков этот показатель составляет всего 24%.

8% подростков с психическими расстройствами отмечают перепады настроения из-за лайков и комментариев по сравнению с 13% среди их здоровых сверстников.

Реже контролируют время, проведенное в социальных сетях, и чаще скрывают свои эмоции в интернете.

Подростки с экстернализированными расстройствами, такими как синдром гиперактивности (СДВГ), продемонстрировали меньшие отличия в поведении, хотя они также проводят большое количество времени онлайн.

Сравнение и чувство одиночества

Стоит отметить, что все подростки с психическими расстройствами выражают недовольство количеством своих друзей в интернете. Ведущий автор исследования Луиза Фасси подчеркивает, что дружба имеет решающее значение в подростковом возрасте.

Исследование показывает, что подростки, страдающие тревожностью и депрессией, воспринимают социальные сети совершенно иначе. Луиза Фасси объясняет, что психические расстройства могут влиять на то, как молодые люди взаимодействуют с социальными платформами, в то время как сами платформы могут усиливать симптомы расстройств.

Это создает своего рода замкнутый круг: тревожный подросток часто начинает сравнивать себя с «идеальными» образами в интернете, что лишь усиливает неуверенность в себе.

«Некоторые различия во многом отражают офлайн-опыт подростков. Социальное сравнение, которое является частью их реальной жизни, легко переносится в онлайн-среду. Например, количество лайков в социальных сетях часто воспринимается как «оценка» популярности, что может усугублять чувство отверженности у тех, кто уже находится в депрессии», — отмечает Фасси.

Кроме того, ученые подчеркивают необходимость изучения влияния конкретного контента на подростков, например публикаций о внешности.

Ранее исследование показало, что подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше своих сверстников, как правило, обладают более острыми умственными способностями и показывают более высокие результаты в когнитивных тестах. При этом даже небольшие изменения в режиме сна оказывают влияние на мышление молодых людей.