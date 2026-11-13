Исследование шведских ученых показало, что мобильная игра в сочетании с онлайн-психотерапией может улучшить состояние людей с остаточными симптомами депрессии и помочь им регулярнее принимать назначенные препараты. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.

Nick Fancher, Unsplash

Ученые из Швеции выяснили, что специальная игра для смартфонов может стать дополнительным инструментом в лечении депрессии. В рамках девятинедельного исследования участники, использовавшие игру Fig вместе с онлайн-модулями когнитивно-поведенческой терапии и поддержкой терапевта, сообщили о снижении симптомов депрессии и тревоги. Кроме того, они стали лучше соблюдать режим приема антидепрессантов.

В исследовании приняли участие 148 взрослых жителей Швеции, которые принимали антидепрессанты, но продолжали испытывать симптомы депрессии. Средний возраст участников составил 40 лет, около 82% из них были женщинами.

Участников случайным образом разделили на две группы. Первая сразу получила доступ к программе FIGARO продолжительностью девять недель, вторая на это время оказалась в листе ожидания, а затем также получила возможность воспользоваться программой.

FIGARO объединяла три компонента: мобильную игру Fig, 25 онлайн-модулей когнитивно-поведенческой терапии и возможность обратиться за поддержкой к терапевту по запросу.

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Fig — это мобильная игра, которая помогает формировать полезные повседневные привычки. Она рассчитана на использование дважды в день и дополняет обычное лечение. Игроки создают и настраивают виртуальные миры, а заодно учатся следить за своим здоровьем. Игра поощряет регулярный прием лекарств, соблюдение режима сна, правильное питание и физическую активность.

Также в приложении предусмотрены образовательные диалоги, отслеживание настроения и дневник для самоанализа. Игровые механики призваны помочь превратить заботу о себе в последовательную ежедневную практику.

К концу исследования у участников, получивших доступ к программе, наблюдалось более выраженное снижение симптомов депрессии и тревоги, чем у людей из группы ожидания.

В частности, улучшение показателей депрессии как минимум на 30% отмечалось у 51% участников экспериментальной группы. В группе ожидания этот показатель составил 19%. При этом снижение симптомов на 50% и более зафиксировали у 16% участников экспериментальной группы.

Исследователи также обнаружили улучшение приверженности к приему антидепрессантов. Однако качество жизни участников существенно не изменилось по сравнению с контрольной группой.

Примечательно, что 79% участников экспериментальной группы установили игру на смартфоны. Те, кто пользовался приложением, в среднем провели 81 игровой сеанс за время исследования. Около 32% участников обращались к терапевту, а 28% заполнили хотя бы один терапевтический материал. Большинство участников, ответивших на опрос об удовлетворенности, — 69% — положительно оценили программу.

Авторы подчеркивают, что результаты пока следует рассматривать как предварительные. У исследования было несколько ограничений. Так, после завершения программы оценку результатов не прошел 41% участников экспериментальной группы и 18% контрольной. Кроме того, участники знали, к какой группе относятся, а данные об изменениях состояния основывались на их собственных ответах.

Поскольку контрольная группа находилась в листе ожидания, исследователи не могли полностью исключить влияние ожиданий участников. Также невозможно определить, какой именно компонент программы обеспечил улучшения: игра, онлайн-терапия или поддержка специалиста. Исследование оценивало только краткосрочные результаты, поэтому пока неизвестно, сохраняется ли положительный эффект в дальнейшем.

Отдельно стоит отметить, что работу финансировала компания Mindforce Game Lab — разработчик игры Fig. При этом авторы сообщили, что компания не участвовала в сборе и анализе данных, интерпретации результатов и подготовке публикации.

Таким образом, исследование показывает, что игровые технологии могут стать дополнительным инструментом психологической поддержки людей, которые уже принимают антидепрессанты, но продолжают испытывать симптомы депрессии. Сочетание игры, цифровой когнитивно-поведенческой терапии и возможности обратиться к специалисту может помочь уменьшить выраженность симптомов и сформировать более устойчивые привычки, связанные с заботой о здоровье.

Однако такие программы пока следует рассматривать именно как дополнение к традиционному лечению, а не как замену антидепрессантам или психотерапии.

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