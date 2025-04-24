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Исследование показало, что подростки, которые рано ложатся спать, обладают более острым мозгом

Исследование показало, что подростки, которые рано ложатся спать, обладают более острым мозгом

Исследование показало, что подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше своих сверстников, как правило, обладают более острыми умственными способностями и показывают более высокие результаты в когнитивных тестах. При этом даже небольшие изменения во сне оказывают влияние на мышление молодых людей.

Изображение: Jamie Street, Unsplash

Исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. подростков, показало, что те, кто ложился спать раньше всех, спал дольше всех и имел самую низкую частоту сердечных сокращений во время сна, превосходили других по показателям чтения, словарного запаса, решения задач и другим умственным тестам.

«Мы считаем, что именно сон способствует улучшению когнитивных способностей, отчасти потому, что во время сна мы консолидируем наши воспоминания», — говорит Барбара Саакян, профессор клинической нейропсихологии в Кембриджском университете.

Известно, что хороший ночной отдых способствует улучшению умственной деятельности. Однако ученые до сих пор пытаются разобраться, что происходит в подростковом возрасте, когда критически важный этап развития мозга совпадает с изменением режима сна: более поздним засыпанием и общим сокращением его продолжительности.

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В ходе крупнейшего долгосрочного исследования развития мозга и здоровья детей в США команда Саакяна и исследователи из Университета Фудань в Шанхае изучили данные 3222 молодых людей. Участники прошли сканирование мозга, когнитивные тесты и отслеживали свой сон с помощью Fitbits.

Исследование продемонстрировало, что даже те подростки, у которых сформированы лучшие привычки сна, спят меньше положенного. По данным Американской академии медицины сна, подросткам в возрасте от 13 до 18 лет необходимо спать по 8–10 часов в сутки.

Подростки были разделены на три группы:

  • Первая группа (примерно 39%) ложилась спать позже всех и просыпалась раньше всех, в среднем они спали семь часов и 10 минут за ночь.
  • Вторая группа (около 24%) спала в среднем семь часов и 21 минуту.
  • Третья группа (приблизительно 37%) ложилась спать раньше всех, спала дольше всех и имела самую низкую частоту сердечных сокращений во время сна — около семи часов и 25 минут.

Хотя не было никаких существенных различий в образовательных достижениях разных групп, участники из группы три показали самые высокие результаты по когнитивным тестам, за ними следует группа два, а группа один показала самые низкие результаты. Сканирование мозга показало, что участники из группы три имели самые большие объемы мозга и лучшие функции мозга. Подробности опубликованы в Cell Reports.

Саакян назвала «удивительным» тот факт, что небольшие различия во сне оказали заметное влияние. Она добавила, что такие нюансы в количестве сна со временем накапливаются и приводят к значительным различиям в результатах.

Подросткам, желающим улучшить сон и развить умственные способности, Саакян рекомендует регулярные физические упражнения для улучшения сна, а также воздержаться от использования мобильных телефонов и компьютеров поздно вечером.

«Одним из последствий наличия высокоразвитого мозга, способного выполнять сложные задачи, является то, что мы, люди, особенно зависим от сна, особенно в период развития», — сказал Колин Эспи, профессор медицины сна в Оксфордском университете, не принимавший участия в научном эксперименте.

«Как показывает это исследование, поздно засыпать и недосыпать — проблема. Несомненно, это усугубляется в школьные дни, когда молодым людям нужно вставать относительно рано, чтобы пойти в школу, и играть в догонялки по выходным — явление, известное как социальный джетлаг», — добавил он.

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«Мы как общество поступили бы правильно, если бы уделили больше внимания сну, например, включив больше информации о здоровье сна в личностное и социальное образование в средней школе», — заключил Эспи.

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