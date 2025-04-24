Исследование показало, что подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше своих сверстников, как правило, обладают более острыми умственными способностями и показывают более высокие результаты в когнитивных тестах. При этом даже небольшие изменения во сне оказывают влияние на мышление молодых людей.

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Исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. подростков, показало, что те, кто ложился спать раньше всех, спал дольше всех и имел самую низкую частоту сердечных сокращений во время сна, превосходили других по показателям чтения, словарного запаса, решения задач и другим умственным тестам.

«Мы считаем, что именно сон способствует улучшению когнитивных способностей, отчасти потому, что во время сна мы консолидируем наши воспоминания», — говорит Барбара Саакян, профессор клинической нейропсихологии в Кембриджском университете.

Известно, что хороший ночной отдых способствует улучшению умственной деятельности. Однако ученые до сих пор пытаются разобраться, что происходит в подростковом возрасте, когда критически важный этап развития мозга совпадает с изменением режима сна: более поздним засыпанием и общим сокращением его продолжительности.

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В ходе крупнейшего долгосрочного исследования развития мозга и здоровья детей в США команда Саакяна и исследователи из Университета Фудань в Шанхае изучили данные 3222 молодых людей. Участники прошли сканирование мозга, когнитивные тесты и отслеживали свой сон с помощью Fitbits.

Исследование продемонстрировало, что даже те подростки, у которых сформированы лучшие привычки сна, спят меньше положенного. По данным Американской академии медицины сна, подросткам в возрасте от 13 до 18 лет необходимо спать по 8–10 часов в сутки.

Подростки были разделены на три группы:

Первая группа (примерно 39%) ложилась спать позже всех и просыпалась раньше всех, в среднем они спали семь часов и 10 минут за ночь.

Вторая группа (около 24%) спала в среднем семь часов и 21 минуту.

Третья группа (приблизительно 37%) ложилась спать раньше всех, спала дольше всех и имела самую низкую частоту сердечных сокращений во время сна — около семи часов и 25 минут.

Хотя не было никаких существенных различий в образовательных достижениях разных групп, участники из группы три показали самые высокие результаты по когнитивным тестам, за ними следует группа два, а группа один показала самые низкие результаты. Сканирование мозга показало, что участники из группы три имели самые большие объемы мозга и лучшие функции мозга. Подробности опубликованы в Cell Reports.

Саакян назвала «удивительным» тот факт, что небольшие различия во сне оказали заметное влияние. Она добавила, что такие нюансы в количестве сна со временем накапливаются и приводят к значительным различиям в результатах.

Подросткам, желающим улучшить сон и развить умственные способности, Саакян рекомендует регулярные физические упражнения для улучшения сна, а также воздержаться от использования мобильных телефонов и компьютеров поздно вечером.

«Одним из последствий наличия высокоразвитого мозга, способного выполнять сложные задачи, является то, что мы, люди, особенно зависим от сна, особенно в период развития», — сказал Колин Эспи, профессор медицины сна в Оксфордском университете, не принимавший участия в научном эксперименте.

«Как показывает это исследование, поздно засыпать и недосыпать — проблема. Несомненно, это усугубляется в школьные дни, когда молодым людям нужно вставать относительно рано, чтобы пойти в школу, и играть в догонялки по выходным — явление, известное как социальный джетлаг», — добавил он.

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«Мы как общество поступили бы правильно, если бы уделили больше внимания сну, например, включив больше информации о здоровье сна в личностное и социальное образование в средней школе», — заключил Эспи.