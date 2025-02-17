Новое исследование показало, что дневной сон повышает способность мозга решать проблемы. При этом особенно важна фаза с быстрым движением глаз (БДГ) — стадия сна со сновидениями, теоретически связанная с хранением воспоминаний и обработкой эмоций.

Исследователи из Техасского государственного университета протестировали решение проблем по аналогии, где мозг решает проблемы, используя успешные методы, примененные к аналогичным трудностям в прошлом. Они обнаружили, что спящие люди лучше справляются с этими мысленными путями к решениям.

«Текущие результаты показывают, что когда проблема кажется неразрешимой, фраза «просто переспи» может иметь определенный смысл, особенно если сон включает фазу быстрого сна, — пишут исследователи. — Эта стадия сна может играть ключевую роль в наилучшем использовании прошлого опыта путем установления и укрепления ассоциаций, которые не так очевидны в нашей жизни бодрствования».

В исследовании приняли участие 58 участников, которым показали ряд задач, за которыми последовали их решения. Затем им был представлен другой набор похожих задач. Во втором наборе не было никаких решений, но головоломки можно было решать, используя те же мыслительные процессы, что и в первой партии.

Позже был двухчасовой перерыв, в течение которого 28 добровольцев спали 110 минут, в то время как остальных 30 попросили не спать. У группы, которая дремала, время быстрого сна измерялось с помощью гарнитур ЭЭГ во время сна. После перерыва эксперимент продолжился, и всем участникам была предоставлена ​​возможность еще раз взглянуть на задачи, которые им не удалось решить во втором сете.

Те, кто спал днем, справлялись лучше с решением задач, которые ставили их в тупик в первый раз. Продолжительность быстрого сна была связана с вероятностью решения этих задач, несмотря на то, что спящие и не спящие днем ​​набрали одинаковые баллы за решение задач до перерыва. Дети, спящие днем, также лучше, чем бодрствующие, замечали сходство между проблемами в первом и втором наборах.

«Эти результаты указывают на то, что сон улучшает способность решать целевые задачи, которые изначально не могли быть решены, и предполагают, что быстрый сон улучшает использование аналогового переноса, подчеркивая общие черты между исходными и целевыми задачами, которые были незамечены до сна», — пишут исследователи.

Они отмечают, что не могут быть уверены, что есть прямая причина и следствие, но заявляют, что это сильная связь. Эти результаты также согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что сон связан с лучшими навыками решения творческих проблем и лучшей умственной гибкостью в различных областях.

Что касается фактора быстрого сна, исследователи полагают, что то, как эта стадия сна помогает людям связывать новые воспоминания со старыми, может иметь преимущества при решении головоломок такого типа, где необходимо вспоминать имеющиеся навыки.

«Быстрый сон может быть необходим для решения проблем, когда требуется активная рекомбинация элементов проблемы, как это происходит при творческом решении проблем», — заключают исследователи.

Также многие люди утверждают, что вдохновляющие и оригинальные идеи к ним приходят во время сна. Современные научные исследования подтверждают эту гипотезу. В одном из экспериментов ученые выяснили, что качественный сон помогает принимать более обоснованные и рациональные решения, позволяя не поддаваться обманчивым первым впечатлениям.