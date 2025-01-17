Каждый пятый представитель поколения Z утверждает, что за последний год на своем рабочем месте он ни разу не общался напрямую с кем-либо старше 50 лет, сообщает SinarDaily. Их точка зрения бросает вызов нормам рабочей культуры, независимо от того, в какую область они попадают.

Их отношение к балансу между работой и личной жизнью, а также стиль одежды на работе говорят сами за себя. Но уверенность в себе не помогает им поддерживать разговоры с коллегами из поколений бэби-бумеров и X.

Согласно недавнему отчету LinkedIn, каждый пятый работник поколения Z говорит, что за последний год он не общался напрямую с кем-либо старше 50 лет на своем рабочем месте. В целом, они наименее склонны чувствовать себя уверенно при взаимодействии с коллегами из разных поколений.

Молодые люди часто чувствуют почтение к людям старшим по возрасту из-за акцента культуры на уважении к старшим. Институт граждан и ученых из США задокументировал интервью с молодежными лидерами об их опыте работы со старшими коллегами.

Среди причин, по которым представители поколения Z чувствуют себя «не в своей тарелке», — запугивание. Одна из участниц заявила, что часто чувствует себя запуганной, потому что понимает, что у людей старшего поколения больше опыта и знаний, чем у нее. Поэтому ей кажется, что она должна быть полностью уверена во всем, что говорит, что часто удерживает ее от высказываний. Другая участница поделилась, что многие взрослые считают, что она их не уважает, защищаются и сопротивляются прогрессу.

Поколение Z, выросшее на технологиях и социальных сетях, предпочитает использовать цифровые платформы для общения. Они часто считают онлайн-общение более естественным и интуитивным. Большинство из них также испытывают взаимную неприязнь к формальностям, что объясняется их постоянной общительностью в сети и стремлением к аутентичности и родственности во взаимодействии. Это означает, что им трудно общаться лицом к лицу и вести светские беседы в офисе.

Согласно данным источника, 40% представителей поколения Z считают сложным вести непринужденные беседы с коллегами и предпочитают использовать мессенджеры или электронную почту для общения, даже если они сидят рядом с человеком, с которым переписываются.

Национальный центр социальной тревожности сообщил, что более 60% представителей испытывают сильный стресс и тревогу, в том числе социальную. Общение с авторитетными людьми, что автоматически означает старших по возрасту в офисе, входит в число социальных ситуаций, которых боится это поколение.

Для многих молодых людей социальное беспокойство связано с их привязанностью к телефону. Почти 37% из них признаются, что телефон мешает им в повседневной жизни, работе и отношениях. Это объясняет, почему им трудно общаться с теми, кто старше их по возрасту, на рабочем месте.

Еще одной причиной нежелания этого поколения общаться со старшими коллегами может быть их застенчивость. В исследовании Psychology Today отмечается, что пандемия Covid-19, а также их воспитание со смартфонами и социальными сетями в период детства и юности, возможно, сделали поколение Z более сдержанным по сравнению с миллениалами.

Ученый Луис А. Шмидт предположил, что тенденция к социальным сравнениям и нереалистичные ожидания, связанные с использованием социальных сетей, могут также способствовать повышенной чувствительности к осуждению со стороны окружающих. Это, по его мнению, приводит к повышенной застенчивости представителей поколения Z.

Согласно другому исследованию, молодые люди, нуждающиеся в финансовых консультациях, не обращаются к банкам или успешным предпринимателям — вместо этого они спрашивают советы у родителей. Опрос также показал, что 6 из 10 опрошенных представителей поколения Z, все еще финансово зависят от своих родителей.