Исследователи обнаружили, что нарушение сна у пожилых людей мешает мозгу очищаться от ненужных веществ. Это приводит к проблемам с памятью и повышает риск развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Новое исследование изучает, как качество сна влияет на работу мозга.

Исследование было проведено профессором Татией М. К. Ли, заведующей кафедрой психологических наук и клинической психологии, профессором нейропсихологии в HKU. Предыдущие исследования связывали плохой сон с ухудшением когнитивных способностей. Команда профессора Ли сосредоточилась на глимфатической системе, сети, которая отвечает за вымывание «отходов» из мозга. Эта система играет решающую роль в поддержании его здоровья, особенно по мере старения людей.

Исследователи изучили, как нарушения в этой системе могут способствовать ухудшению памяти у людей с плохим сном. Когда она дает сбой, в мозге накапливаются вредные белки, что связано с неврологическими расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и эпилепсия.

«Качество сна, активность мозга и глимфатическое функционирование связаны между собой. Понимание того, как качество сна влияет на глимфатическую систему и сети человеческого мозга, дает ценную информацию о нейрофизиологических механизмах, лежащих в основе возрастных изменений памяти», — говорит профессор Ли.

Исследовательская группа изучила 72 пожилых человека с помощью функциональной МРТ-сканирования и записей сна. Результаты показали, что плохое качество сна отрицательно влияет на нормальную работу мозга, дезактивируя восстановительную глимфатическую систему.

«Результаты ясно показывают влияние сна на сеть человеческого мозга через глимфатическую систему, что, в свою очередь, влияет на производительность памяти у пожилых людей, — сказала Ли. — Поэтому поддержание эффективного глимфатического функционирования кажется критически важным для содействия здоровому старению».

Результаты исследования добавляют важные доказательства того, что качество сна влияет на когнитивное здоровье через базовые нейронные связи. Ли также отметила, что нарушение памяти — распространенная жалоба среди пожилых людей с плохим качеством сна. По ее словам, теперь открыт новый взгляд на взаимодействие между сном, глимфатической системой и мультимодальными сетями мозга.

Ранее нутрициолог, сертифицированный фитнес-тренер, популяризатор науки и фанат доказательной медицины Карина Кикимора рассказала, почему важно спать. Она отмечает, что организму нужно не только работать, но еще и восстанавливать то, что человек потратил за день: энергию, ресурсы, силы, клетки.