Романтические отношения часто предполагают обмен личными мыслями, страхами и мечтами. Новое исследование, опубликованное в Psychology of Religion and Spirituality, предполагает, что пары, которые участвуют в открытых и поддерживающих обсуждениях своего духовного или религиозного опыта, как правило, сообщают о большей удовлетворенности отношениями и приверженности. Эти разговоры могут создать уникальную связь, которая выходит за рамки одной лишь эмоциональной близости.

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Группа ученых провели это исследование, чтобы заполнить пробел в социальных исследованиях относительно того, как религиозные и духовные факторы влияют на отношения партнеров. Хотя предыдущие исследования изучали индивидуальную религиозность, такую ​​как частота посещения служб или общая важность религии, результаты были противоречивыми.

Некоторые исследования предполагают, что большая индивидуальная религиозность повышает удовлетворенность отношениями, в то время как другие не находят никакого эффекта или даже сообщают о связях с таким поведением, как эмоциональная или сексуальная близость вне постоянных отношений. Учитывая эти неоднозначные результаты, исследователи попытались изучить более конкретную динамику отношений: играет ли обмен духовным опытом и поддерживающее слушание, а не просто идентификация себя как религиозного человека, значимую роль в качестве отношений.

Для изучения этого вопроса исследователи набрали 207 студентов из университета на Среднем Западе США, которые находились в отношениях с девушками. Средняя продолжительность этих отношений составляла около 19 месяцев. Большинство участников были женщинами (83%), белыми (85%) и гетеросексуалами (80%). Чуть больше половины идентифицировали себя как теисты, в то время как остальные были атеистами, агностиками или придерживались других убеждений.

Участники заполнили опросы, разработанные для измерения нескольких ключевых аспектов их романтических отношений. Чтобы оценить духовную близость, они ответили на вопросы о том, как часто они и их партнер делились духовным или религиозным опытом, сомнениями или трудностями и насколько поддерживающим и понимающим был их партнер в этих разговорах.

Эмоциональная близость измерялась отдельно, чтобы определить, насколько комфортно участники чувствовали себя уязвимыми со своим партнером в более широком смысле. Это включало обмен личными мыслями, эмоциями и неуверенностью, а также их восприятие того, насколько тепло и поддерживающе реагировал их партнер. Это позволило исследователям изучить, давала ли духовная близость уникальные преимущества помимо общей эмоциональной близости.

Чтобы оценить удовлетворенность отношениями, участники заполняли стандартизированную анкету, в которой спрашивали об их общем счастье в отношениях, о том, насколько хорошо их партнер удовлетворяет их потребности, и считают ли они, что их отношения приносят удовлетворение.

Преданность также оценивалась с помощью шкалы, которая измеряла, насколько участники были преданы своим текущим отношениям и их желание поддерживать их в течение долгого времени. Более высокие баллы указывали на более сильное чувство инвестирования в партнерство и меньшую вероятность рассмотрения альтернатив.

В дополнение к этим мерам исследователи собрали демографическую и справочную информацию, включая посещение религиозных служб, наличие у участников и их партнеров схожих религиозных взглядов, продолжительность их отношений, совместное проживание, а также возраст, пол и этническую принадлежность.

Результаты показали, что большая духовная близость была связана с более высокими уровнями эмоциональной близости, удовлетворенности отношениями и преданности. Эти связи оставались значимыми даже после учета посещения религиозных служб, общих религиозных убеждений партнеров и других фоновых факторов.

Когда исследователи проанализировали данные далее, чтобы определить, может ли эмоциональная близость сама по себе объяснить преимущества духовной близости, они обнаружили, что духовная близость все еще имеет уникальные эффекты на удовлетворенность отношениями и приверженность. Это говорит о том, что возможность открыто делиться и обсуждать религиозные или духовные переживания с романтическим партнером способствует более глубокой связи, которая выходит за рамки общей эмоциональной близости.

Одним из возможных объяснений этих результатов является то, что духовные дискуссии часто включают в себя глубоко личные убеждения о цели, существовании и морали, что может создать глубокое чувство уязвимости и доверия между партнерами. Возможность делиться этим опытом без страха осуждения может помочь людям почувствовать, что они нашли уникально поддерживающего и понимающего партнера.

Предыдущие исследования супружеских пар показали, что духовная близость связана с лучшим общением и долгосрочным удовлетворением от отношений. Новое — предполагает, что аналогичные преимущества распространяются и на отношения в период свиданий.

Несмотря на эти выводы, исследование имеет некоторые ограничения. Выборка в основном состояла из молодых участников студенческого возраста с относительно однородной демографической базой, что может ограничить применимость результатов к более широкой популяции.

Другим ограничением является поперечный и корреляционный характер исследования, что означает, что хотя духовная близость была связана с большей удовлетворенностью отношениями и приверженностью, неясно, является ли духовная близость прямым следствием этих улучшений или более удовлетворенные пары просто более склонны к духовному обмену.

Будущие исследования могли бы изучить духовную близость в более разнообразных группах населения, использовать продольные планы для оценки изменений с течением времени и изучить, как она влияет на долгосрочные результаты отношений.

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