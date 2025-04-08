Согласно новому исследованию, проверка уровня тропонина у пациентов может позволить врачам с гораздо большей точностью прогнозировать риск сердечных приступов и инсультов.

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Этот белок находится в клетках сердечной мышцы и просачивается в кровь при повреждении сердца. Анализы на тропонин уже используются в больницах для диагностики сердечных приступов, но после того, как они произошли.

Согласно исследованиям, недорогие тесты можно также использовать для обнаружения «скрытого» повреждения сердца, помогая прогнозировать будущий риск сердечно-сосудистых событий у пациента.

Ведущий автор исследования Ануп Шах, профессор сердечно-сосудистой медицины Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сказал: «Тропонин, даже в пределах нормы, является мощным индикатором скрытого повреждения сердечной мышцы.

По его словам, добавление тестов на тропонин в существующие рекомендации по оценке риска сердечных заболеваний может помочь выявить пациентов с высоким риском, которым будет полезно профилактическое лечение, что снизит риск возникновения у них проблем с кровообращением в будущем.

Исследование показало, что люди с более высоким уровнем тропонина в крови подвергаются большему риску сердечного приступа или инсульта в течение 10 лет.

Моделирование показывает, что в группе промежуточного риска по существующим оценкам состояния сердечно-сосудистой системы, благодаря тестам можно будет предотвратить один сердечный приступ или инсульт примерно на каждые 500 протестированных человек.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 62 тыс. человек по всей Европе и США. У каждого измеряли уровень тропонина, а также обычные факторы риска, такие как возраст, артериальное давление, диабет в анамнезе, курение и уровень холестерина. Затем участников отслеживали в течение десяти лет, чтобы узнать, был ли у них сердечный приступ или инсульт.

Современные методы оценки состояния сердечно-сосудистой системы используют алгоритм для прогнозирования риска сердечного приступа или инсульта у пациента в течение следующих 10 лет на основе его факторов риска, включая уровень холестерина, измеренный с помощью анализа крови.

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«Эти новые данные свидетельствуют о том, что добавление этого анализа крови к текущим моделям прогнозирования риска может помочь медицинским специалистам выявить больше людей, которые подвержены более высокому риску», — сказал профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский сотрудник BHF.