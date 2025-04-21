Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Personality & Social Psychology, показало, что черты личности и удовлетворенность жизнью в значительно большей степени наследуются, чем считалось ранее.

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Автор исследования Рене Миттус и его коллеги использовали данные из Эстонского биобанка, масштабного популяционного генетического и психологического исследовательского проекта. Участниками были 32 004 взрослых, говорящих на эстонском языке (в возрасте от 17 до 102 лет, 71% женщин), которые заполнили комплексный опросник самоотчетов о личности и удовлетворенности жизнью.

Важно отметить, что генетические данные позволили исследователям определить родственные связи между участниками, в том числе между родителями и детьми, братьями и сестрами, а также родственниками второй степени родства, что позволило собрать 24 118 пар родственников для основного анализа самоотчетов.

В меньшей подгруппе из 2 258 участников (1 386 пар родственников) также имелись отчеты информаторов, в которых каждого человека оценивал кто-то из близких (в основном супруги или долгосрочные партнеры). Такая схема с двумя источниками позволила исследователям оценить сходство черт характера на основе информации, полученной от нескольких людей, что они назвали «истинными корреляциями».

Все участники заполнили опросник 100-NP, состоящий из 198 пунктов и включающий черты «Большой пятерки» (экстраверсия, дружелюбие, добросовестность, нейротизм и интеллект) и дополнительные измерения. Удовлетворенность жизнью измерялась с помощью трех целевых пунктов и проверялась на основе установленных показателей благополучия. Для оценки аддитивных генетических влияний применялись усовершенствованные статистические модели.

Корреляции по признакам «Большой пятерки» между родителями и детьми или братьями и сестрами находились в диапазоне 0,13–0,15. Для родственников второй степени родства корреляции были ниже — около 0,07. Это указывает на то, что сходство в личностных качествах между членами семьи, основанное только на самооценке, невелико.

Однако при использовании мультиметодного дизайна «истинные корреляции» были значительно выше. Корреляции родителей и детей в среднем составляли около 0,25, а корреляции братьев и сестер — около 0,20, что примерно на 35–50% выше оценок, полученных с помощью одного метода.

Эти истинные корреляции привели к оценкам узкоспециальной наследственности в 42% для личностных черт и 47% для удовлетворенности жизнью, что значительно выше 26%, полученных только на основе самоотчетов.

Более того, удовлетворенность жизнью оказалась столь же наследуемой, как и личностные черты, и разделила около 80% генетической дисперсии с нейротизмом, экстраверсией и добросовестностью. Почти половина корреляции удовлетворенности жизнью с этими чертами была обусловлена генетически.

Авторы отмечают, что, несмотря на попытки выявить истинное сходство между чертами, обобщение результатов может быть ограничено из-за состава выборки (в основном участники из Эстонии) и из-за того, что информаторы не были распределены случайным образом, что может вносить собственные предвзятости.

Это исследование тем не менее подчеркивает, что генетика оказывает большее влияние на удовлетворенность жизнью и формирование личности, чем принято думать. Оно также указывает на важность использования различных методов для точной оценки психологической наследственности.