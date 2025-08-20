По мере карьерного роста у сотрудников российских компаний меняются приоритеты: если новичков удерживают поддержка и наставничество, то для топ-менеджеров решающими оказываются доверие совета директоров и возможность влиять на стратегию, выяснили аналитики платформы с отзывами о работодателях Dream Job. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

Annie Spratt, Unsplash

К такому выводу эксперты пришли, изучив почти 250 тыс. отзывов работников разных уровней в 2025 году. В исследовании участвовали представители десяти ключевых отраслей российской экономики — от начинающих специалистов до руководителей высшего звена.



«Исследование показало, что сотрудников удерживают пять главных факторов: команда, условия труда, отношения с руководством, зарплата и возможности для карьерного роста. Эти пункты важны во всех сферах, но их приоритетность сильно зависит от должности и специфики бизнеса», — рассказал Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.

Главным фактором лояльности для сотрудников всех уровней стал коллектив и рабочая атмосфера — на это указали 53% респондентов. При этом понятие «команда» сильно различается: для джунов оно означает поддержку и наставничество, для специалистов среднего звена — эффективность процессов и компетентность коллег, а для топов — доверие и автономию в принятии решений.

Читайте также Исследование: россияне освоили искусство жить на работе и работать на диване

Несмотря на то, что 55% топ-менеджеров ценят коллектив, именно они оказываются самой нестабильной категорией сотрудников.

Каждый третий их уход связан не с зарплатой (она лишь на четвертом месте по значимости), а с «удушьем» автономии — 63% руководителей называют отсутствие доверия со стороны собственников главной причиной смены работы. При этом половина топ-менеджеров отмечает выгорание из-за микроменеджмента и ограниченной автономии.

У разных сотрудников — свои приоритеты, поэтому универсального рецепта удержания нет. Для мидлов важнее доход (38%) и график (33%), для джунов — поддержка наставников (43%) и безопасность условий труда (41%).

Коллектив остается главным «якорем» для всех (53%), но дальше начинаются отличия. В ИТ и финансах на первом месте — карьерный рост (46%) и интересные задачи (41%). При этом гибридный формат и комфортный офис воспринимаются уже как базовый стандарт. А вот на производстве и в логистике оказалась важнее всего безопасность (42%) и стабильный график (39%).

Госслужащие и учителя ценят стабильность и соцпакет (44%), но больше всего — коллектив (51%). В медицине главный фактор — командный дух (54%), хотя без нормального оборудования многие (37%) работать не готовы. Для строителей и складских сотрудников ключевое — предсказуемый график (43%) и достойная зарплата (41%), а карьера их волнует меньше всего.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы этот разрыв будет только расти: новое поколение работников предъявляет все более индивидуализированные требования, а конкуренция за кадры в стратегических сферах — от технологий до здравоохранения — заставит работодателей пересматривать HR-политику быстрее, чем раньше.