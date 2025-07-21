У российских работников концепция work-life balance постепенно сменяется подходом work-life blend, где профессиональная и личная жизнь не разделяются, а гармонично переплетаются. В таких условиях можно и нужно успеть поспать и поесть прямо на работе, но и отвечать на сообщения из офиса в нерабочее время тоже придется. Подробности исследования о тенденциях нового подхода — в распоряжении редакции «Инк».

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Согласно совместному исследованию коммуникационного агентства LAMPA и сервиса по подбору персонала hh.ru, в котором приняли участие 5 тыс. респондентов, 21% россиян ощущают, что работа и отдых сливаются. 25% считают это удобным, 24% жалуются на перегрузки. Почти половина (47%) всё еще разделяют работу и личную жизнь, но 38% уже привыкли к смешанному формату, а один из семи опрошенных полностью встроил работу в быт.

Чаще всего гибкость демонстрируют сотрудники туризма, общепита, топ-менеджеры и логисты. Медики, строители и рабочие, напротив, предпочитают четкие границы. Многие специалисты жалуются на усталость: 15% медиков, 17% юристов, 13% маркетологов.

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В региональном срезе картина следующая: в Татарстане 54% опрошенных строго отделяют работу от личного. На Урале 10% довольны смешанным форматом, в Сибири — столько же говорят об усталости от постоянной «многозадачности».

Наблюдается устойчивая тенденция проникновения личных дел в рабочее время: 78% россиян отвечают на личные сообщения в рабочее время, причем в офисе так делают чаще, чем на удаленнке. Каждый четвертый решает свои дела в рабочее время, каждый пятый сидит в соцсетях, 15% включают развлекательный фон, а 14% делают домашние дела. Зато каждый десятый позволяет себе поспать днем — таких целых 5% из офисных тружеников и страшно представить, сколько на дистанционном формате.

Так, в Екатеринбурге личная переписка на работе — норма для 84%. В Ростове-на-Дону 26% занимаются домашними делами, на Дальнем Востоке 23% спят днём, а в Питере столько же — в соцсетях. В Челябинске работают и занимаются хобби, в Москве учатся, в Краснодаре — ходят в салоны и фитнес.

Кроме того, 76% опрошенных работников продолжают отвечать на рабочие сообщения вне офиса, 52% думают о работе дома, а 46% проверяют почту в нерабочее время.

Маркетологи, преподаватели и ИТ-специалисты чаще других остаются вовлеченными после окончания рабочего дня.

Половина россиян приемлет такой смешанный формат, если удается сохранить баланс. 29% испытывают легкий дискомфорт, а 24% чувствуют, что работа поглотила личное пространство. По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, в современном офисе ценится не формальная гибкость, а реальное уважение к личному времени.