Исследование выявило, что дети, активно играющие в видеоигры, демонстрируют более высокий уровень умственной активности, что опровергает миф о негативном влиянии игр на развитие мозга. В то же время использование телевидения и социальных сетей не выявило влияния на уровень интеллекта. Эти выводы могут быть полезны в обсуждении того, сколько времени детям можно проводить за экранами.

Изображение: Tyler Lagalo, Unsplash

В своей статье группа исследователей из Нидерландов, Германии и Швеции отмечает, что цифровые медиа играют ключевую роль в формировании современного детства. Однако их влияние на когнитивные способности остается неясным и является предметом обсуждений. Ученые подчеркивают, что использование генетических данных в исследованиях может помочь прояснить причинно-следственные связи и учесть часто игнорируемую роль генетической предрасположенности.

Исследование, проведенное в рамках проекта ABCD в США, проанализировало данные о времени, которое 9855 детей в возрасте 9-10 лет проводили перед экранами. В среднем, каждый ребенок уделял 2,5 часа в день просмотру телевизора или онлайн-видео, 1 час играм и полчаса общению в интернете.

Спустя два года исследователи обратились к результатам более 5 тыс. этих детей. Оказалось, что те, кто сообщал о большем количестве времени, проведенного за видеоиграми, показали увеличение IQ на 2,5 балла по сравнению со средними показателями. Увеличение IQ оценивалось по результатам тестов на понимание прочитанного, обработку зрительно-пространственной информации, а также по заданиям, связанным с развитием памяти, гибкости мышления и самоконтроля.

Стоит отметить, что исследование охватывало только детей из США и не различало виды видеоигр, будь то мобильные или консольные. Тем не менее результаты предоставляют важные данные о связи между видеоиграми и интеллектом, подтверждая идею, что интеллект не является фиксированной величиной, установленной с рождения.

Нейробиолог Торкель Клингберг из Каролинского института в Швеции прокомментировал результаты исследования в 2022 году, подчеркнув, что они подтверждают мнение о том, что время, проведенное за экранами, в целом не влияет негативно на когнитивные способности детей, а видеоигры могут даже способствовать развитию интеллекта.

Это не первое исследование предполагающее связь между временем, которое дети проводят за видеоиграми, и развитием их когнитивных способностей. Кроме того, видеоигры, по всей видимости, могут приносить и другие приемущества. Команда, проводившая данное исследование, подчеркивает, что небольшой размер выборки, использование различных методик и отсутствие учета генетических и социально-экономических факторов способствовали возникновению противоречивых выводов о влиянии экранного времени.

Все это указывает на множество факторов, воздействующих на развитие интеллекта и формирование различных привычек, включая те, которые связаны с временем, проведенным за экраном. Необходимо гораздо больше исследований в этой области.

«Мы не изучали, как экранное время влияет на физическую активность, качество сна, общее самочувствие и успеваемость в школе, поэтому мы ничего не можем сказать по этому поводу, — отметил Клингберг. — В будущем мы сосредоточим внимание на изучении других факторов окружающей среды и их взаимосвязи с когнитивными способностями развитием мозга у детей».

В скором будущем врачи смогут диагностировать детей с аутизмом с помощью нового инструмента для видеоигр с отслеживанием движений. Он сможет выявлять детей с аутизмом среди их не аутичных сверстников с вероятностью успеха 80%. В ходе исследования игра также смогла отличить детей с аутизмом от детей с СДВГ (два диагноза, которые часто путают) с точностью 70%.