Новое исследование показало, что 10 дней без физической активности могут вызвать резистентность к инсулину и ранние изменения мозга, связанные с болезнью Альцгеймера. Это подчеркивает негативное влияние мышечного бездействия на физическое и мозговое здоровье.

Всякий раз, когда 27-летний Натан Керр заходит в офис своего 81-летнего наставника Фрэнка Бута, он видит, как тот бегает на беговой дорожке.

«Вы не найдете человека, который бы с большим энтузиазмом относился к своему делу, чем Фрэнк, — говорит Керр, научный сотрудник Университета Миссури. — Фрэнк — это определение человека, который практикует то, что проповедует, — и он всю свою карьеру стремился поощрять активный образ жизни».

В то время как многие исследователи изучают пользу упражнений, Бут, родившийся во время Второй мировой войны и работающий в Миззу с 1999 года, придерживается иного подхода. В ветеринарном колледже Миззу он изучает последствия физической неактивности.

Хотя Бут шутит, что его карьера, скорее всего, ближе к концу, чем к началу, он не утратил ни капли своей энергии — или стремления наставлять следующее поколение ученых, таких как Керр.

В своем исследовании Бут и Керр впервые выяснили, что 10 дней без физической активности могут привести как к резистентности к инсулину, так и к увеличению выработки активных форм кислорода в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение. Они также обнаружили, что уровень маркеров специфических белков в мозге, тесно связанных с болезнью Альцгеймера, повышается всего за 10 дней бездействия мышц.

Результаты исследования подтверждают, что физическая активность полезна не только для физического здоровья, но и может сохранить здоровье мозга, потенциально предотвращая или задерживая развитие нейродегенеративных заболеваний.

«Если сравнить 1940-е годы с сегодняшним днем, средняя продолжительность жизни выросла с середины 60-х до середины 70-х, но уровень диабета 2 типа резко возрос, — отмечает Бут. — В то время как средняя продолжительность жизни американцев увеличилась, средняя продолжительность здоровья — количество прожитых лет без болезней — имеет тенденцию к снижению после 65 лет. Физическая неактивность уже связана с резистентностью к инсулину в организме, и мы начинаем больше узнавать о связи между бездействием мышц и резистентностью к инсулину в мозге. Мы хотим помочь людям жить более приятной жизнью в пожилом возрасте».

По словам Бута, десятилетия предыдущих исследований показали, что люди, которые демонстрируют самые большие улучшения в своем здоровье, — это те, кто перешел от полного отсутствия физических упражнений к периодическим занятиям спортом.

«Исследования развития болезни Альцгеймера начинают показывать, что многие неврологические изменения при болезни Альцгеймера происходят, когда людям 40–50 лет, даже если официальный диагноз болезни Альцгеймера часто ставится в возрасте 65 лет или позже, — говорит он. — Поэтому, если вы сможете развить хорошие привычки в плане физических упражнений и образа жизни в более раннем возрасте, ваш мозг позже скажет вам спасибо».