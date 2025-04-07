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Исследование показало, что всего 10 дней без физической активности могут нанести вред мозгу

Исследование показало, что всего 10 дней без физической активности могут нанести вред мозгу

Новое исследование показало, что 10 дней без физической активности могут вызвать резистентность к инсулину и ранние изменения мозга, связанные с болезнью Альцгеймера. Это подчеркивает негативное влияние мышечного бездействия на физическое и мозговое здоровье.

Всякий раз, когда 27-летний Натан Керр заходит в офис своего 81-летнего наставника Фрэнка Бута, он видит, как тот бегает на беговой дорожке.

«Вы не найдете человека, который бы с большим энтузиазмом относился к своему делу, чем Фрэнк, — говорит Керр, научный сотрудник Университета Миссури. — Фрэнк — это определение человека, который практикует то, что проповедует, — и он всю свою карьеру стремился поощрять активный образ жизни».

В то время как многие исследователи изучают пользу упражнений, Бут, родившийся во время Второй мировой войны и работающий в Миззу с 1999 года, придерживается иного подхода. В ветеринарном колледже Миззу он изучает последствия физической неактивности.

Хотя Бут шутит, что его карьера, скорее всего, ближе к концу, чем к началу, он не утратил ни капли своей энергии — или стремления наставлять следующее поколение ученых, таких как Керр.

В своем исследовании Бут и Керр впервые выяснили, что 10 дней без физической активности могут привести как к резистентности к инсулину, так и к увеличению выработки активных форм кислорода в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение. Они также обнаружили, что уровень маркеров специфических белков в мозге, тесно связанных с болезнью Альцгеймера, повышается всего за 10 дней бездействия мышц.

Результаты исследования подтверждают, что физическая активность полезна не только для физического здоровья, но и может сохранить здоровье мозга, потенциально предотвращая или задерживая развитие нейродегенеративных заболеваний.

«Если сравнить 1940-е годы с сегодняшним днем, средняя продолжительность жизни выросла с середины 60-х до середины 70-х, но уровень диабета 2 типа резко возрос, — отмечает Бут. — В то время как средняя продолжительность жизни американцев увеличилась, средняя продолжительность здоровья — количество прожитых лет без болезней — имеет тенденцию к снижению после 65 лет. Физическая неактивность уже связана с резистентностью к инсулину в организме, и мы начинаем больше узнавать о связи между бездействием мышц и резистентностью к инсулину в мозге. Мы хотим помочь людям жить более приятной жизнью в пожилом возрасте».

По словам Бута, десятилетия предыдущих исследований показали, что люди, которые демонстрируют самые большие улучшения в своем здоровье, — это те, кто перешел от полного отсутствия физических упражнений к периодическим занятиям спортом.

«Исследования развития болезни Альцгеймера начинают показывать, что многие неврологические изменения при болезни Альцгеймера происходят, когда людям 40–50 лет, даже если официальный диагноз болезни Альцгеймера часто ставится в возрасте 65 лет или позже, — говорит он. — Поэтому, если вы сможете развить хорошие привычки в плане физических упражнений и образа жизни в более раннем возрасте, ваш мозг позже скажет вам спасибо».

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