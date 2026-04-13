Автоматическое ценообразование на онлайн-площадках, помимо очевидных плюсов, может нести и серьезные риски. Речь идет о негласной синхронизации цен и сегментации покупателей по уровню дохода в беспрецедентных масштабах. К таким выводам пришли исследователи Института Гайдара, проанализировав данные Wildberries и «Яндекс Путешествий» за восемь месяцев 2025 года. В исследование вошли маркетплейсы и рынок авиабилетов.

На Wildberries цены фиксировали каждые три часа. Это позволило выделить продавцов, которые с высокой вероятностью используют софт для изменения стоимости: их выдает предельно частая смена ценников. Доля таких продавцов варьируется от 4% до 18% в зависимости от категории товаров.

Влияние алгоритмов на цены оказалось неоднозначным. В секторе бытовой химии зафиксирован рост примерно на 21%, что может указывать на скрытую синхронизацию ценовой политики. В категории электроники — противоположный эффект: у автоматизированных продавцов цены в среднем на 61% ниже, что, напротив, говорит об усилении конкуренции.

Анализ авиаперевозок показал, что билеты дороже на туристических и международных маршрутах, а также в экономически развитых, но малонаселенных регионах. Авторы исследования считают, что алгоритмы учитывают платежеспособность клиентов и подстраивают цены под отдельные группы пассажиров — это прямой признак ценовой дискриминации.

Опрошенные Forbes эксперты в целом подтвердили эти выводы. Первый вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева высоко оценила методику мониторинга с трехчасовым интервалом, позволяющую видеть не статичную картину, а динамику поведения продавцов.

Основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина отметила, что аналогичные результаты ранее получали Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Еврокомиссия. Они пришли к выводу, что алгоритмическое ценообразование может как усиливать конкуренцию, так и создавать риски ценовой синхронизации.

Глава Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев, однако, настаивает, что динамическое ценообразование — легальный рыночный инструмент, в то время как ценовой сговор находится под запретом и контролируется ФАС. В Wildberries назвали подобные оценки «спекулятивными» в отсутствие внутренних данных от участников рынка.

В рамках исследования также был создан механизм выявления «красных флажков» — признаков сговора и ценовой дискриминации. Такой подход позволит применять точечные меры вместо повсеместных запретов, которые могут замедлить развитие технологий.

Авдеева предложила внедрить регулярный мониторинг синхронности цен и ограничить использование стоимости товаров конкурентов как единственного ориентира для установления собственных цен. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, напротив, считает, что дополнительное регулирование не требуется. По его мнению, существующих антимонопольных инструментов достаточно.

