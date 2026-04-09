Минэкономразвития направило в администрацию президента и участникам рынка обновленный проект добровольного меморандума для цифровых платформ. Документ носит рекомендательный характер, но включает ряд жестких нововведений. Среди них — запрет на разную стоимость одного и того же товара в зависимости от способа оплаты, а также обязанность банков раскрывать механизмы бонусных программ.

Кроме того, селлеры смогут отклонять предложения о снижении цен без риска потерять видимость в поиске или получить негативный рейтинг. В документе также прописаны правила возврата бракованных товаров и требование не ставить российских продавцов в худшее положение по сравнению с зарубежными.

Одновременно министерство планирует расширить круг подписантов. В соглашение предлагают включить не только онлайн-площадки, но и офлайн-ретейл, а также банки. Чтобы попасть в список, компания должна иметь оборот более 500 млрд рублей и не менее 15 млн активных клиентов.

Под эти параметры, помимо Wildberries, Ozon и «Яндекса», подпадают X5 Group, «Магнит», «Лента», а также «Сбер», Альфа-банк и ВТБ. Осенью прошлого года под документом подписались лишь три участника — Wildberries, Ozon и «Авито». «Яндекс» и «Сбер» тогда отказались, поскольку их не устроило отсутствие запрета на неограниченные вложения маркетплейсов в собственные скидочные акции.

Глава Минэка Максим Решетников, выступая на профильной конференции, пояснил, почему потребовалось переписывать правила. По его словам, интернет-платформы уже превратились в главную транзитную артерию для товаров и сосредоточили в своих руках значительную долю экономики, фактически сложив олигополию. Это, как он выразился, создает напряжение у остальных игроков, включая банкиров, и бьет по потокам «Почты России», которая «остается с носом».

Решетников напомнил, что сейчас отрасль регулируется на двух уровнях: с одной стороны — закон о платформенной экономике, который заработает с октября, с другой — добровольный меморандум. Причем нормы из второго документа со временем должны перекочевать в первый и стать обязательными. Обновленный проект уже направлен в администрацию президента, а также в ФАС, Центробанк и самим участникам рынка.

В тексте меморандума закреплено, что цена не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Она не может подскочить при оформлении заказа, скрываться от пользователя или вводить его в заблуждение. Все условия покупки должны излагаться ясно, просто и наглядно. Продавцу также дают право отказаться от скидки, предложенной площадкой, без риска блокировки, понижения в выдаче или ухудшения рейтинга.

Что касается возвратов, предлагается фиксировать состояние товара на фото и видео — при передаче курьером или при выдаче в пункте. Платформа должна хранить эти записи достаточно долго для разрешения споров. Кроме того, комиссии и сборы для российских селлеров не могут быть выше, чем для зарубежных.

В Wildberries заявили, что новые правила не должны применяться выборочно — они должны распространяться на всех, включая банки и офлайн-ретейл. В Ozon поддержали идею единых принципов, отметив, что это повысит прозрачность. В ВТБ сообщили, что их позиция будет зависеть от финальной версии документа.

В Ассоциации цифровых платформ идею доработки меморандума поддержали, но предупредили, что если с контролем переборщить, то цены могут вырасти. Главные спорные точки — единый ценник и прозрачность бонусных программ.

