Большие языковые модели не всегда способны противостоять настойчивому пользователю: некоторые из них начинают соглашаться с заведомо ложными утверждениями после многократного повторения. В одном из экспериментов доля таких ответов у ChatGPT 3.5 достигла 12,3%, а у DeepSeek выросла до 22,2% при усилении давления в диалоге.

Mariia Berezovsky, Unsplash

Исследователи из Университета Аризоны под руководством Джордана Родригеса изучили, как семь популярных языковых моделей реагируют на дезинформацию в продолжительных разговорах. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые проверили ChatGPT 3.5, ChatGPT 4o, ChatGPT 4o-mini, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro, Llama-3−70B и DeepSeek-R1. Для экспериментов они подготовили 100 заведомо ложных утверждений на разные темы. Среди них были очевидные ошибки вроде «сыр зеленый» и более неоднозначные заявления, например «кофе замедляет рост» или «все пауки ядовиты для человека».

В первом эксперименте исследователи повторяли одно и то же ложное утверждение до 50 раз в рамках одного разговора. Оказалось, что некоторые модели со временем меняли свою позицию. Например, ChatGPT 3.5 в начале эксперимента согласился только с тремя из 100 ложных утверждений, но к 50-му повторению их число выросло до 18.

В целом ChatGPT 3.5 чаще других моделей подтверждал дезинформацию — в 12,3% ответов. Claude 3.5 Sonnet показала самый низкий результат: всего 0,08%. При этом некоторые модели непоследовательно реагировали на одни и те же утверждения: в одних разговорах отвергали их, а в других соглашались.

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Исследователи также обнаружили, что моделям сложнее противостоять менее распространенной информации. Неоднозначные утверждения составляли 18% всех проверенных фраз, но на них пришлось 23,4% случаев согласия с дезинформацией. Авторы предполагают, что это может быть связано с недостатком информации по таким темам в обучающих данных.

Во втором эксперименте ученые проверили, меняется ли реакция ИИ, если пользователь не просто повторяет ложное утверждение, а пытается убедить модель с помощью аргументов. Для этого они подготовили 33 последовательных запроса: от спокойного несогласия до настойчивых возражений и оскорблений.

Большинство моделей в этой ситуации стали реже соглашаться с ложными заявлениями. Например, показатель ChatGPT 3.5 снизился с 12,3 до 2,6%, а ChatGPT 4o и 4o-mini подтверждали дезинформацию лишь в 0,1% ответов.

Однако DeepSeek-R1 повела себя иначе. Доля подтверждений ложных утверждений выросла с 1 до 22,2%. Наиболее восприимчивой модель оказалась к жесткой аргументации. При этом исследователи отметили, что DeepSeek нередко отвечала сарказмом и сатирой, поэтому не всегда было понятно, действительно ли она соглашалась с пользователем.

В последней части исследования ученые проверили, способны ли модели самостоятельно исправлять допущенные ошибки. Для этого им повторно показывали ответы, в которых они ранее подтвердили ложные утверждения, и просили пересмотреть свою позицию.

Четыре модели — ChatGPT 4o, ChatGPT 4o-mini, Gemini 1.5 Pro и DeepSeek-R1 — исправили все обнаруженные ранее ошибки. Llama-3−70B исправила 96% из них, а ChatGPT 3.5 — только 32%.

Интересно, что Claude 3.5 Sonnet, которая реже остальных соглашалась с дезинформацией, не исправила ни одной из четырех допущенных ошибок. Впрочем, авторы предупреждают, что делать выводы на основании столь небольшой выборки нельзя.

По мнению исследователей, результаты показывают, что оценивать надежность ИИ только по отдельным вопросам недостаточно. В продолжительных диалогах модели могут демонстрировать уязвимости, которые не проявляются при обычном тестировании. Это особенно важно учитывать в медицине, юриспруденции и других областях, где ошибочная информация способна повлиять на серьезные решения.

Авторы также подчеркивают ограничения работы: протестированные версии моделей могли устареть, поскольку системы ИИ быстро обновляются. Кроме того, эксперименты проводились с настройками по умолчанию, которые различаются у разных разработчиков. Поэтому результаты не обязательно отражают поведение современных версий этих чат-ботов.

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