Генетические варианты, связанные с риском болезни Альцгеймера, могут быть связаны и с темпами снижения отдельных когнитивных функций у людей старше 90 лет. Это показало исследование американских ученых, посвященное когнитивному старению людей с исключительным долголетием. Результаты исследования опубликованы 10 ноября 2026 года в журнале Neurology.

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Исследователи проанализировали данные 445 участников в возрасте от 90 до 104 лет. Средний возраст на момент начала исследования составлял 93 года. Женщины составляли 59% выборки. Средняя продолжительность наблюдения — 3,9 года.

Особое внимание ученые уделили гену APOE, который имеет несколько вариантов (аллелей). Два из них связаны с риском болезни Альцгеймера:

APOE ε4 — наиболее значимый генетический фактор риска позднего развития болезни Альцгеймера.

APOE ε2 — вариант, который в среднем связан со сниженным риском этого заболевания.

Участникам проводили генетическое тестирование по образцам слюны, а когнитивные функции оценивали каждые шесть месяцев. Всего исследователи анализировали три направления:

исполнительные функции — способности планировать, концентрироваться и принимать решения;

семантическую память — сохранение знаний о мире, понятиях и значениях слов;

вербальную эпизодическую память — способность запоминать информацию и воспроизводить события, связанные с речью.

При анализе результатов ученые также учитывали риск смерти, поскольку в столь преклонном возрасте он может влиять на оценку когнитивных изменений.

У носителей APOE ε4 исполнительные функции снижались быстрее, чем у людей без этого варианта гена.

При этом статистически значимых различий в темпах снижения семантической и вербальной эпизодической памяти между этими группами не обнаружили.

У носителей APOE ε2 картина оказалась иной. Скорость снижения исполнительных функций и семантической памяти была сопоставима с показателями людей без этого варианта. Однако вербальная эпизодическая память у носителей APOE ε2 снижалась медленнее.

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Также исследователи не обнаружили существенных различий в риске смерти между носителями APOE ε4 или ε2 и участниками без соответствующих вариантов.

Ранее APOE ε4 уже был признан одним из наиболее значимых генетических факторов риска поздней болезни Альцгеймера. Однако оставался вопрос: сохраняется ли его связь с ухудшением когнитивных функций у людей, достигших 90 лет и старше?

Результаты исследования показывают, что связь между APOE ε4 и более быстрым снижением исполнительных функций сохраняется и в этой возрастной группе. При этом APOE ε2 оказался связан с более медленным снижением одного из видов памяти — вербальной эпизодической.

Важно понимать, что исследование выявляет статистические связи, а не доказывает, что именно генетические варианты вызывают описанные изменения. Наличие APOE ε4 не означает, что у человека обязательно разовьется деменция, а APOE ε2 не гарантирует сохранения памяти в пожилом возрасте.

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