Ученые из Финляндии испытали необычный подход, который в будущем может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. Добровольцам предлагали полежать на специальном вибрирующем матрасе после приема препаратов для снижения артериального давления. Такая комбинация помогла усилить выведение некоторых белков из мозга.

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Исследование провела команда Университета Оулу. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Метод основан на работе естественной системы очищения мозга, которая наиболее активна во время сна. В этот период меняется движение жидкости в тканях мозга, благодаря чему из него выводятся продукты обмена, в том числе белки, способные накапливаться с возрастом.

Ученые решили воспроизвести некоторые из этих процессов с помощью сочетания двух факторов: снижения артериального давления и легких механических вибраций. Во время эксперимента участники принимали две дозы препарата для снижения давления, а затем проводили чуть более 30 минут на специальном вибрирующем матрасе.

В исследовании участвовали 29 здоровых добровольцев в возрасте от 27 до 61 года. После процедуры у них повысился уровень некоторых белков в крови, включая два типа бета-амилоида и GFAP. Это может свидетельствовать о том, что вещества активнее выводились из мозга.

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Особенно заметный эффект наблюдался у участников старшего возраста и тех, у кого сильнее снизилось артериальное давление. Сканирование также показало изменения в венах задней части мозга. По словам исследователей, полученные результаты во многом напоминают процессы, происходящие во время естественного сна.

При болезни Альцгеймера в мозге постепенно накапливаются вредные белковые соединения, в частности бета-амилоид. Считается, что нарушение механизмов очищения мозга может играть роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Поэтому ученые рассматривают новый подход как потенциальную основу для будущих профилактических и лечебных методов.

Однако говорить о лечении болезни Альцгеймера с помощью вибрирующего матраса пока рано. Исследование проводилось на здоровых людях, а не на пациентах с деменцией. Кроме того, ученые не измеряли напрямую количество белков в мозге и не оценивали изменения памяти или других когнитивных функций.

Есть и другое возможное объяснение результатов: повышение уровня белков в крови могло быть связано не только с их выведением, но и с временным изменением проницаемости гематоэнцефалического барьера — защитной системы, отделяющей мозг от кровотока.

Теперь исследователи планируют проверить метод на людях с ранними нарушениями памяти и выяснить, сохраняется ли эффект при регулярном применении.

Если дальнейшие испытания подтвердят безопасность и эффективность подхода, сочетание мягких вибраций и контроля артериального давления может стать новым способом поддерживать естественные механизмы очищения мозга. Но пока это лишь перспективное направление исследований, а не доказанный метод профилактики или лечения болезни Альцгеймера.

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