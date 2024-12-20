Специалисты сервиса долгосрочной аренды недвижимости Colife, выяснили, какие предметы жильцы оставляют при выезде из квартир и комнат. В этом году арендаторы чаще всего забывали свои чемоданы, документы, напольные рейлы, зарядные устройства, а также банковские и транспортные карты. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Помимо привычных вещей, таких как одежда и мелкие бытовые принадлежности, были обнаружены иконы, ковры, элементы декора, сезонная обувь, постельное белье и игрушки для взрослых.

«Когда менеджеры клиентского сервиса находят забытые вещи, они связываются с жильцами и предлагают различные варианты их возврата», — объясняет Екатерина Косогоркина, руководитель департамента поддержки жильцов Colife.

По ее словам, бывают случаи, когда бывшие соседи помогают вернуть забытые вещи. «Жильцы часто продолжают общаться и после переезда, и поддержание такой связи с соседями может оказаться полезным при поиске оставленных предметов», — добавляет она.

Это подчеркивает важность формирования добрых отношений в арендованных квартирах, поскольку соседи могут стать не только хорошими друзьями, но и надежными помощниками в непредвиденных ситуациях.

Специалисты сервиса советуют арендаторам тщательно осматривать жилье при переезде и внимательно проверять свои вещи. Особое внимание следует уделять документам, ключам, банковским картам и другим важным предметам. Кроме того, не стоит разрывать все связи с соседями и арендодателем, чтобы иметь возможность обратиться за помощью в случае непредвиденных обстоятельств.

Ранее выяснилось, что за последний месяц средние показатели экспозиции съемного жилья в крупнейших городах России выросли на 15,3%. При этом в большинстве миллионников отмечается дефицит арендной недвижимости с определенным количеством комнат.