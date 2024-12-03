Сервис «Яндекс Аренда» проанализировал предложение съемного жилья в крупнейших городах России. Эксперты заключили, что за месяц средние показатели экспозиции квартир выросли на 15,3%. При этом в большинстве городов-миллионников отмечается дефицит арендного жилья с определенным количеством комнат.

Больше всего количество сдаваемой недвижимости в ноябре увеличилось в Ростове-на-Дону — прирост составил 37,7%. Число предложений значительно выросло также в Воронеже (+31,7%), Челябинске (+27,4%), Красноярске (+26,2%) и Краснодаре (+25,5%).

В Москве за месяц стали предлагать на 19,3% больше съемного жилья, а в Санкт-Петербурге — на 10,8%.

По мнению руководителя «Яндекс Аренды» Романа Жукова, рост предложений обусловлен в первую очередь перетоком инвестиционных квартир, купленных специально под сдачу, в сегмент съемного жилья. Также влияние оказывает снижение спроса в сравнении с пиковыми августом и сентябрем.

Помимо этого, отмечается популярность стратегии, когда нераспроданная недвижимость вторичного рынка переходит на рынок долгосрочной аренды. Жуков прогнозирует, что она сохранится и в 2025 году.

В среднем в мегаполисах объявление о продаже жилья находится в экспозиции 74 дня. В городах-миллионниках с начала года этот срок вырос на 35% относительно аналогичного периода 2023 года. Тогда показатель составлял 55 дней.

«Те, кто не готов ждать или делать значительный дисконт, чтобы ускорить продажу, начинают сдавать квартиры, чтобы обеспечить себе стабильный доход», — пояснил Жуков.

Однако даже несмотря на увеличение экспозиции, в большинстве крупных городов отмечается дефицит съемного жилья с определенным количеством комнат, так как спрос на аренду до сих пор значительно превышает предложение. Это приводит к продолжающемуся годовому росту цен на фоне сезонного снижения.

За месяц арендные ставки в крупнейших городах России практически не изменились. Медианная цена составила чуть более 38 тыс. руб., что лишь на 3% ниже показателя октября. В абсолютном эквиваленте сокращение медианной ставки составило около 1 тыс. руб.

При этом во всех крупнейших городах России отмечается годовой рост медианных цен. Стоимость долгосрочной аренды по всем типам квартир в миллионниках выросла на 21,8% относительно ноября 2023 года.

Больше всего подорожание заметно в Уфе (+43,1% за год, до 26 тыс. руб), Нижнем Новгороде (+33,3% за год, до 40 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (+32,4% за год, до 35 тыс. руб.), Казани (+31,7%, до 49 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (+31,2%, до 49 тыс. руб.).

Ранее эксперты проанализировали стоимость жилья в октябре 2024 года в разных городах России. Самая низкая цена за 1 кв. м на рынке первичного жилья зафиксирована в Самаре и Воронеже. Студии сильнее всего подешевели в Санкт-Петербурге, а «однушки» — в Красноярске.