Российская интернет-торговля за последние два года заметно выросла и стала одним из самых массовых направлений малого и среднего бизнеса. К марту 2026 года в стране насчитывалось почти 470 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в онлайн-ретейле. С марта 2024 года их число увеличилось на 14,3%, следует из совместного исследования «Контур. Фокуса» и Wildberries.

В расчет включались компании и ИП, которые занимаются розничной продажей товаров через интернет — в том числе через маркетплейсы и собственные онлайн-каналы. За два года в отрасли появилось более 314 тыс. новых участников, а около 255 тыс. прекратили деятельность. Несмотря на высокий отток игроков, рынок все равно продолжил расти.

Больше всего участников интернет-торговли по-прежнему зарегистрировано в Москве и Московской области — вместе около 130 тыс. компаний и ИП. Но темпы роста здесь уже умеренные: плюс 8−11% за два года, что связано с высокой насыщенностью рынка.

Гораздо быстрее онлайн-торговля растет в регионах. Самый заметный скачок показал Дагестан. Там число продавцов там выросло на 66% и превысило 13 тыс. Среди лидеров по динамике также Нижегородская область (+19%) и Ростовская область (+16%), где рынок активно расширяется за счет малого бизнеса и новых предпринимателей.

Похожие тенденции фиксируют и сами маркетплейсы. По данным Wildberries, за два года число продавцов на платформе особенно сильно выросло в регионах-лидерах. В Дагестане — примерно на 60%, в Нижегородской области — на 36%, в Татарстане — на 29%.

Эксперты связывают рост с низким порогом входа в онлайн-торговлю. Как отмечает руководитель проекта «Контур. Фокус» Антон Ломовский, предприниматели могут начать продажи без крупных вложений: достаточно выйти на маркетплейс и получить доступ к готовой аудитории.

В Ассоциации участников рынка электронной коммерции добавляют, что в онлайн-сегмент все чаще выходят уже действующие компании. Для них маркетплейсы становятся не стартовой площадкой, а способом расширить продажи и частично заменить офлайн-каналы.

Это подтверждают и данные «МойСклад». В 2025 году более 50 тыс. компаний существенно нарастили обороты на маркетплейсах. В начале 2026 года продажи селлеров продолжили расти почти на 19% год к году, тогда как собственные интернет-магазины прибавили около 8%.

