Согласно результатам тестирования кибербезопасности, проведенного в рамках проекта «Кибериспытания», большинство российских компаний демонстрируют недостаточный уровень защиты от потенциальных кибератак.

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Исследование выявило, что порядка 67% организаций уязвимы к атакам средней сложности, при этом для успешного взлома в большинстве случаев требуется менее 24 часов.

Проведенное тестирование охватило 74 компании из девяти ключевых отраслей экономики, включая ИТ-сектор, торговлю, промышленное производство и финансовые услуги. Специалисты по информационной безопасности в течение трех месяцев моделировали различные сценарии атак, оценивая устойчивость корпоративных систем к внешним угрозам.

Анализ полученных данных показал существенные различия в уровне защищенности между отраслями:

наибольшую уязвимость продемонстрировали компании торгового сектора, где успешными оказались 83% атак;

показатель обрабатывающей промышленности составил 80%;

в сфере телекоммуникаций этот показатель снижается до 59%;

финансовый сектор показал наиболее высокий уровень защиты с результатом 25% успешных атак.

Особого внимания заслуживает ситуация в сегменте малого бизнеса, где три четверти проверенных компаний не смогли обеспечить должный уровень безопасности. Основными проблемными зонами стали отсутствие штатных специалистов по информационной безопасности и недостаточная реализация базовых защитных мер.

Полученные результаты указывают на необходимость системного подхода к повышению уровня кибербезопасности. Ключевыми направлениями работы должны стать совершенствование базовых механизмов защиты, развитие профессиональных компетенций в области информационной безопасности и регулярный аудит защитных систем.