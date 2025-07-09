По данным аналитиков, за последние пять лет количество компаний в сфере кибербезопасности в России увеличилось на 38% — с 8,4 тыс. в 2020 году до 11,5 тыс. в 2025 году. Однако эксперты отмечают, что количественный рост сопровождается нехваткой квалифицированных специалистов, структурных решений и реальной экспертизы.

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Также аналитики обращают внимание, что часть новых юридических лиц регистрируется в регионах преимущественно ради налоговых льгот, что искажает картину фактического присутствия бизнеса.

Специалисты отмечают, что лидерами по числу компаний остаются Москва (4,2 тыс.), Санкт-Петербург (1 тыс.) и Московская область (949).

При этом аналитики указывают, что самые высокие темпы роста демонстрируют Республика Калмыкия (+566%), Чечня (+333%) и Ингушетия (+200%), связывая это с налоговыми льготами, а не с реальной деловой активностью.

Эксперты «Контур. Эгида» подчеркивают, что значительную часть спроса формирует госзаказ, который стимулирует производство отечественной защищенной техники. Среди других факторов роста аналитики выделяют господдержку, ужесточение регуляторных требований и усложнение киберугроз.

Юрий Сергеев, сооснователь Swordfish Security, поясняет, что малый и средний бизнес часто выбирает Open Source-решения, пытаясь найти баланс между достаточным уровнем защиты и стоимостью.

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Представители «Лаборатории Касперского» сообщают о росте числа запросов на удаленный мониторинг, в том числе от компаний с небольшим парком устройств. При этом они отмечают, что крупный бизнес чаще заказывает сервисы по оценке защищенности инфраструктуры.

Антон Головатый, коммерческий директор IT Task, считает, что рынок остается недостаточно насыщенным — существующих игроков не хватает, а в некоторых сегментах доминируют монополисты или незрелые решения.

Георгий Можаев из «Системного софта» придерживается мнения, что сильные игроки будут расти за счет слияний и поглощений, а компании без устойчивой бизнес-модели покинут рынок.

Альбина Семушкина, руководитель рекрутинга «Бастиона», отмечает, что наибольший дефицит наблюдается среди архитекторов решений, способных выстраивать комплексные стратегии защиты.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что несмотря на бурный рост числа компаний, рынок кибербезопасности сталкивается с ключевыми вызовами: кадровым дефицитом, неравномерным развитием регионов и необходимостью повышения качества предлагаемых решений.