Треть жителей России (32,7%) намерены найти новое место работы в ближайшие 12 месяцев. Таковы результаты исследования финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR. При этом половина из числа этих соискателей (16,3%) готова к смене не только работодателя, но и профессии в целом.

Основной причиной поиска новой работы стало желание увеличить доход. Этот мотив указали две трети тех, кто планирует сменить место работы, что составляет 22,4% от всех участников опроса. Другими значимыми факторами стали отсутствие перспектив карьерного роста и слишком высокая рабочая нагрузка.

Большинство респондентов, независимо от своих карьерных планов, настроены оптимистично в отношении личных финансов. Более 80% опрошенных (81,7%) полагают, что их доход в течение года увеличится. Из них 43,1% абсолютно уверены в этом, а 38,6% считают такой сценарий возможным. Ожидают снижения доходов лишь 5,2% участников.

В качестве основных источников роста своего благосостояния россияне чаще всего называют собственные усилия. Более половины (54,2%) рассчитывают на дополнительный заработок от подработок и сверхурочной работы. На карьерный рост надеется каждый пятый, а на доход от банковских вкладов — 20,9%. На финансовую поддержку близких полагаются 13,7% респондентов, а на аренду недвижимости и инвестиции в ценные бумаги — примерно по 9% опрошенных.

Опрос был проведен среди 2 тыс. россиян в возрасте от 20 до 50 лет. Методология исследования позволяла респондентам выбирать несколько вариантов ответов одновременно.

