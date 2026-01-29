Почти каждый третий россиянин (28%) хотя бы раз в год всерьез задумывается о том, чтобы оставить офисную работу в мегаполисе и выбрать более «романтический» и «экологичный» карьерный путь. Эти данные, полученные в ходе исследования финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», отражают растущий запрос на альтернативные форматы занятости, особенно среди молодого поколения. Подробности — в распоряжении «Инка».

Kristin Wilson/Unsplash

Наибольшей популярностью у тех, кто размышляет о переменах, пользуются варианты, связанные с жизнью на природе. Около 38% респондентов видят себя в условиях уединения, ближе к природе. Еще 29% связывают новую занятость с возможностью путешествовать. Также востребованы работа, предполагающая активное общение с интересными людьми (13%), и деятельность, связанная с животными (12%).

В качестве конкретных привлекательных направлений участники исследования чаще всего называют вахтовую работу в северных регионах России, сезонный труд на фермах и агропредприятиях, деятельность в заповедниках, а также участие в экологических и волонтерских проектах с проживанием на природе. Отдельный интерес молодые респонденты проявляют к сфере экотуризма и авиации.

Особенно ярко эта тенденция выражена среди представителей поколения Z (зумеров). Почти половина (49%) опрошенных в этой возрастной группе задумывались о кардинальной смене профессии. Для них наиболее привлекательными оказались такие направления, как научно-исследовательские экспедиции на Северный или Южный полюс, экотуризм и работа в заповедниках.

Прочитайте также Эксперты оценили готовность россиян бороться за удаленный формат работы

Примечательно, что значительная часть таких респондентов готова пожертвовать частью дохода. Среди тех, кто рассматривает смену сферы, 41% согласен на сокращение заработка на 10−20%, еще 27% допускают падение доходов на 20−30%. Около 18% готовы снизить зарплату более чем на треть, если работа будет приносить глубокое удовлетворение и ощущение смысла. Лишь 14% заявили, что будут рассматривать альтернативы только при сохранении прежнего уровня доходов или его росте.

Вероятность смены профессии тесно связана с профессиональным стажем. Среди специалистов с опытом работы до пяти лет 46% допускают такие перемены и сопутствующее снижение доходов. В группе со стажем от шести до 15 лет таких оказалось 33%, а среди тех, кто работает более 15 лет, — 21%.

Наиболее открытыми к нестандартным форматам занятости оказались представители IT-сферы, маркетинга и рекламы, а также креативных индустрий.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.