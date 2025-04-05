В США после пандемии миллионы людей вернулись на работу в офисы. Но это не повлияло на доходы ресторанов, салат-баров и закусочных. Многие работники считают, что покупать еду навынос слишком дорого, и количество людей, которые берут еду из дома в пластиковых контейнерах стало больше, чем год назад. Эксперты считают, что это вредит экономике в целом.

Согласно данным аналитической компании Circana, в 2024 году по всей стране количество обедов, купленных в ресторанах и других заведениях, сократилось на 3% по сравнению с предыдущим годом, до $19,5 млрд. Этот показатель меньше, чем даже в 2020 году, в разгар пандемии.

Между тем продажи готовой еды, которую люди намереваются съесть дома или принести на работу, выросли на 1%.

Президент Downtown Boston Alliance Майкл Дж. Николс считает, что этот сдвиг представляет угрозу для экосистемы, в которую входят супермаркеты, кафе и другие заведения общественного питания, расположенные рядом с офисами, которые уже испытывали трудности из-за пандемии 2020 года, когда тысячи компаний из этого сегмента закрылись, а другие выживали благодаря доставке.

Рестораны пытаются вернуть клиентов на ланч. High Street Place Food Hall, открывшийся в центре Бостона в 2022 году, проводит вечеринки в честь таких мероприятий, как March Madness и Masters, чтобы привлечь больше офисных работников в течение дня.

Компания также запустила систему онлайн-заказов, чтобы гости могли избежать очередей в обеденное время, сообщила Лорен Джонсон, старший менеджер по маркетингу.

Greater St. Louis наняла уличных музыкантов и организовала другие мероприятия, чтобы привлечь больше людей в центр города.

Downtown SF в Сан-Франциско, где занято только около 43% офисов, организовала выступления джазовых музыкантов в двух общественных местах в центре города во время обеденного перерыва, чтобы побудить работников перекусить и остаться на развлекательную программу, рассказал Робби Сильвер, президент и генеральный директор партнерства.

«После пандемии рестораны, особенно те, которые ориентировались на клиентов, работающих с девяти до пяти, все еще находятся в очень уязвимом состоянии», — отметил он.

По данным исследовательской компании Black Box Intelligence, посещаемость ресторанов быстрого питания в США в обеденное время в первом квартале снизилась в среднем на 7,9% в годовом исчислении. Посещаемость сетей быстрого питания и других ресторанов быстрого обслуживания снизилась в среднем на 4,2%.

Прошлый год оказался непростым для ресторанных сетей. Несколько из них, в том числе Red Lobster, крупнейшая в стране сеть ресторанов морепродуктов, ресторан техасско-мексиканской кухни Tijuana Flats и средиземноморский ресторан Roti, объявили о банкротстве.

Многие работники говорят, что просто не могут позволить себе перекусы в рабочее время. Согласно исследованию, проведенному компанией Owl Labs среди 2 тыс. штатных сотрудников в США, в 2024 году в среднем они тратили на обед $21,06, что на $16 больше, чем в 2023 году.

В недавнем опросе LinkedIn 71% из примерно 4,25 тыс. респондентов заявили, что приняли решение чаще брать с собой обед из дома.

Однако, несмотря на очевидную экономию, многие говорят, что есть одно и то же каждый день может быстро надоесть. Кроме того, возникает проблема поиска места в переполненных офисных холодильниках или ожидания в очереди к микроволновой печи.