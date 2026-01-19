Основным стимулом работать лучше для 40% россиян является стремление к самосовершенствованию и профессиональному развитию, а не внешняя оценка. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования рекрутингового сервиса SuperJob.

Alex Kotliarskyi/Unsplash

Внешние факторы, однако, по-прежнему играют важную роль. Похвала и признание со стороны руководства мотивирует 37% сотрудников. При этом конструктивная критика в качестве ключевого стимула была названа лишь 7% респондентов — это наименьший показатель среди всех вариантов. Интересно, что каждый четвертый участник опроса (40%) заявил, что вообще не нуждается ни в похвале, ни в критике от начальства, объясняя свою эффективность внутренними установками.

Исследование выявило заметные различия в мотивации в зависимости от пола, возраста и дохода. Женщины значительно чаще, чем мужчины, ценят похвалу (46% против 28%). Мужчины, в свою очередь, чаще называют ключевым мотиватором самосовершенствование (48% против 33% у женщин).

С возрастом потребность в признании со стороны руководства растет: среди респондентов до 35 лет ее отмечают 34%, а в группе от 45 лет — уже 45%. Критика как мотиватор, напротив, теряет актуальность.

Уровень дохода также влияет на предпочтения. Респонденты с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц реже других указывают на самосовершенствование (33%) и при этом чаще — на объективную критику как стимул (12%).

За последние 16 лет источники мотивации несколько сместились. Если в 2010 году похвала от руководства была главным стимулом почти для половины (46%) сотрудников, то к 2026 году этот показатель снизился до 37%. Доля тех, кто ориентируется в первую очередь на внутреннее развитие и не зависит от внешней оценки, остается стабильно высокой на уровне 40%.

