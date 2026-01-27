Российская аудитория разделилась в отношении контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Согласно совместному исследованию digital-агентства АЙNET и маркетплейса нейросетей chad, 50% пользователей предпочитают материалы, сделанные без участия ИИ. Подробности — в распоряжении «Инка».

Однако ключевым барьером для принятия технологии является не сам факт ее использования, а качество конечного результата. Исследование выявило серьезный разрыв в восприятии между создателями контента и аудиторией.

Специалисты ошибочно полагают, что негативно к ИИ настроен лишь 1% пользователей, тогда как реальная доля таких респондентов составляет 22%. Несмотря на это расхождение, и те, и другие сходятся во мнении, что главное — это качество. Эту точку зрения разделяют 59% создателей и 33% потребителей контента.

Основные претензии пользователей связаны не с технологией как таковой, а с последствиями ее некачественного применения. Аудиторию раздражают фактические ошибки, нереалистичные детали, неестественность персонажей и текстов, а также шаблонность, отсутствие эмоций и живости в готовых материалах.

По словам Руслана Миняжетдинова, СЕО и founder digital-агентства АЙNET, проблема заключается не в нейросетях, а в их бездумном использовании. Эксперт рассматривает ИИ как инструмент для ускорения процессов, но подчеркивает, что финальное качество и эмоциональный отклик остаются зоной ответственности человека.

Скрыть использование нейросетей от аудитории практически невозможно: 48% пользователей распознают ИИ-контент моментально, 44% — в течение нескольких минут. Лишь 1,2% респондентов не могут отличить его от работы человека. При этом 61% опрошенных отмечают, что качество генерируемого контента за последнее время значительно выросло, и распознавать его становится сложнее.

Сооснователь chad Артур Кольцов отмечает, что стратегия сокрытия использования ИИ является провальной, поскольку 98,8% аудитории способны его распознать. Однако 68% пользователей нейтрально относятся к ИИ-контенту, если он качественный. Компании, которые делают акцент на качестве, уже видят положительный результат: почти половина из них отмечает рост маркетинговых показателей.

Бизнес активно интегрирует технологию: 62% компаний постоянно используют ИИ в работе с контентом, еще 36% делают это периодически. Наиболее часто нейросети применяют для создания иллюстраций и фото товаров (23%), написания текстов (22%) и генерации креативных идей (20%). Также ИИ помогает в рутинных задачах (16%) и создании видеоконтента (8%). В планах на 2026 год 65% компаний собираются расширить использование нейросетей, и лишь 2,2% не рассматривают такую возможность.

