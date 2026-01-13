Недвижимость сохраняет прочные позиции в качестве одного из наиболее популярных способов вложения средств у россиян, уступая по привлекательности только традиционным банковским вкладам. Таковы выводы исследования, проведенного компанией «Север». Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Аналитики отмечают эволюцию в поведении инвесторов: все чаще покупка актива становится не самоцелью, а осознанным финансовым решением, где ключевыми критериями выступают понятная экономическая модель и возможность получения регулярного пассивного дохода.

Согласно данным, 33% респондентов уже используют недвижимость как инструмент инвестиций, а среди тех, кто пока не вкладывает средства, но задумывается об этом, этот вариант рассматривают 78% опрошенных. Потенциальный инвестор в недвижимость чаще всего — это человек в возрасте от 25 до 44 лет с высшим образованием. При этом более половины (54%) из интересующихся темой пока не имеют практического опыта в инвестициях, но активно изучают возможности.

Главным препятствием для выхода на рынок большинство называет высокую стоимость объектов. Более половины потенциальных инвесторов готовы рассмотреть для первой сделки сумму до 5 млн руб. Вторым по значимости барьером была отмечена «нестабильность рынка».

Цели инвестиций носят предельно практический характер. Для 73% россиян основная цель покупки — сдача недвижимости в аренду для получения постоянного дохода. Только 12,5% рассматривают перепродажу как основной сценарий.

Каждый девятый опрошенный выражает опасения, связанные с управлением активом, — поиском арендаторов, оформлением документов и содержанием объекта. Большинство (54%) предпочли бы заниматься этим самостоятельно, в то время как 31% готовы делегировать задачи управляющей компании. Наименьшим доверием пользуются услуги частных консультантов — к ним готовы обратиться лишь 14%.

Эксперты рынка, комментируя эти тренды, отмечают растущий спрос на объекты, рассматриваемые именно как источник дохода.

«Исследование показывает, что у россиян сформирован запрос на объекты недвижимости не только как к жилью, но и как к источнику дохода. В таких условиях апартаменты становятся хорошим решением для инвестиций. Их преимущество заключается в более высокой годовой доходности по сравнению с квартирами с аналогичными характеристиками», — сказала заместитель коммерческого директора девелоперской компании «Север» Ольга Андреева.



Исследование было проведено в декабре 2025 года через специализированный онлайн-сервис, в нем приняли участие около 1000 жителей крупных городов России.