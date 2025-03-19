Мария Браньяс официально стала старейшим человеком в мире. Она скончалась в августе 2024 года в возрасте 117 лет и 168 дней. Чтобы выяснить, как ей удалось прожить такую долгую жизнь, группа под руководством исследователей из Института исследований лейкемии имени Хосепа Каррераса в Испании провела комплексный анализ всего: от ее генов и белков до микробиома и метаболизма.

Отчет, который еще не прошел рецензирование, дает редкую возможность заглянуть в клеточный механизм, который, возможно, даст некоторым шанс начать второе столетие. Мария была супердолгожителем — человеком, который достиг возраста 110 лет или превзошел его. Только около 1 из 10 людей, которые доживают до столетия жизни, затем проживают еще десятилетие.

Используя множество различных аналитических методов и интервью, исследователи обнаружили, что долгожительница отметила многие из рекомендуемых пунктов, когда речь шла о долголетии и здоровом старении.

Например, она вела умственно, социально и физически активный образ жизни, проводя время с семьей и друзьями; все эти факторы, как известно, сдерживают деменцию. Мария также хорошо питалась, придерживаясь в основном средиземноморской диеты, которая связана с более продолжительной жизнью.

Исследователи отметили, что она любила йогурт. Они считают, что ее диета способствовала росту здоровых кишечных бактерий, и ее кишечный микробиом действительно имел характеристики гораздо более молодого человека.

«Микроорганизмы играют решающую роль не только в определении состава метаболитов нашего организма, но и в воспалении, проницаемости кишечника, когнитивных функциях, а также здоровье костей и мышц», — пишут исследователи в опубликованной статье.

Изменения в нашей ДНК долгое время считались критически важными в определении нашей смертности. У Марии были гены, связанные с более сильной иммунной системой, защитой от сердечных заболеваний и снижением риска рака.

Исследование также рассмотрело метилирование ДНК — механизм химической маркировки, который влияет на экспрессию генов. Поскольку этот механизм зависит от стрессов в окружающей среде, его часто используют для оценки прохождения жизненных испытаний в том, что описывается как наш биологический возраст.

«Примечательно, что все различные алгоритмы определения возраста, основанные на метилировании ДНК, дали одинаковый результат, — пишут исследователи. — Наша долгожительница продемонстрировала гораздо более молодой биологический возраст, чем ее реальный хронологический возраст, и это наблюдалось в трех различных проанализированных тканях».

Другими факторами, на которые обратили внимание исследователи, стали высокоэффективный метаболизм Марии, что привело к снижению уровня «плохого» холестерина и повышению уровня «хорошего» холестерина, а также низкий уровень воспаления (защищающий от множества проблем со здоровьем).

Сама Мария приписывала свою долгую жизнь «упорядоченной жизни и приятному окружению», но очевидно, что на это повлияло множество факторов. Хотя большинство людей не доживет до 117 лет, исследование помогает понять, как организму можно дать наилучшие шансы на старение без повреждений или болезней, а затем улучшить здоровье в старости.

«Картина, вырисовывающаяся в результате нашего исследования, показывает, что чрезвычайно пожилой возраст и плохое здоровье не связаны между собой по сути и что оба процесса можно различить и проанализировать на молекулярном уровне», — заключают исследователи.

Долгожители, которые когда-то считались редкостью, теперь стали обычным явлением. Они действительно являются самой быстрорастущей демографической группой населения мира, их численность примерно удваивается каждые десять лет с 1970-х годов. Ранее исследование выявило некоторые общие биомаркеры, включая уровни холестерина и глюкозы, у людей, живущих старше 90 лет.