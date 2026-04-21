Фитнес-клубы в России становятся доступнее по географии, но дороже по цене: за год их число выросло на 3%, а стоимость абонементов — на 11%. При этом рынок развивается неравномерно — рост идет в основном в крупных городах. Подробности — в распоряжении «Инка».

Photo by Danielle Cerullo on Unsplash

По данным исследования геосервиса 2ГИС, к марту 2026 года в городах-миллионниках России работает более 6 тыс. фитнес-клубов — это на 3% больше, чем годом ранее.

Быстрее всего рынок вырос в Екатеринбурге, там число спортзалов увеличилось на 18% и достигло 383 точек. В Москве прирост составил 11% — до 1,7 тыс. клубов, в Воронеже — 8%, до 200 объектов.

Одновременно с ростом числа клубов увеличивается и их доступность. В каждом городе-миллионнике не менее 67% жителей живут в 15 минутах ходьбы от фитнес-клуба. В Москве этот показатель достигает 94%, в Санкт-Петербурге — 90%, в Краснодаре — 86%.

Однако расширение инфраструктуры сопровождается ростом цен. Минимальная стоимость месячного абонемента за год увеличилась в среднем на 11%.

В результате дешевле всего получить рельефное тело можно в Омске (от 2740 руб. в месяц), Волгограде (2835 руб.) и Воронеже (3122 руб.). Самые дорогостоящие «подходы к штанге» — в Москве (7785 руб.), Санкт-Петербурге (5712 руб.) и Казани (5282 руб.).

Причем в зависимости от города готовность вкладываться в свое тело обходится россиянам по-разному, но в среднем на годовой абонемент уходит примерно в четверть месячной зарплаты. Наиболее выгодные условия — в Волгограде (16,1% от зарплаты), Перми (19,1%) и Самаре (19,6%). Самая высокая нагрузка на доход — в Уфе (33,6%), Воронеже (31,5%) и Казани (29,8%).

Что это значит для бизнеса

Рост числа фитнес-клубов при одновременном увеличении цен говорит о переходе рынка в стадию насыщения. В таких условиях ключевым становится не масштаб, а формат, когда игроки конкурируют за счет специализации, сервисов и удержания клиентов, а не только за счет открытия новых точек.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.