Совокупная выручка российских фитнес-клубов в первом квартале 2026 года достигла 66,4 млрд руб. Показатель вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального фитнес-сообщества. Продажи клубных карт выросли на 15,9%, дополнительных услуг — на 17,4%, посещаемость — на 13%.

В первом квартале 2026 года в России открылось около 170 новых фитнес-клубов, закрылось 45. Общее число объектов достигло 10 554. Большинство новых клубов работают по модели рекуррентных платежей.

Медианные траты россиян на спортивные услуги в первом квартале составили 4225 рублей — на 7% больше, чем годом ранее. При этом число покупок выросло лишь на 2%. Для сравнения: в первом квартале 2025 года рост покупок составлял 10%, а медианной цены — 9%.

Однако рост оказался неравномерным. В первой декаде января из-за снегопадов и длинных праздников посещаемость снизилась на 7,5%, продажи карт — на 5,7%. Часть игроков уже говорит о стагнации. Генеральный директор сети «СССР» Сергей Савинов сообщил о снижении показателей на 10%. В Encore Fitness выручка выросла лишь на 2–3% при падении клиентского потока, в Drive Fitness активная база сократилась на 10%, а цены на тренировки выросли на 15%.

Лучше других чувствуют себя клубы с моделью подписки. В сети DDX Fitness выручка выросла вдвое, продажи подписок — также в два раза, посещаемость — в 1,7 раза. В 2025 году компания открыла 86 новых клубов и повысила базовый тариф на 200 рублей — до 1900 рублей в месяц.

Расходы растут, цифровая инфраструктура дает сбои

С начала 2026 года 31,3% операторов не меняли цены на абонементы. У половины клубов рост составил до 10%, еще у 18,7% — более 10%.

Расходы при этом продолжают расти. Увеличение коммунальных платежей отметили 62,5% клубов, рост аренды и налогов — по 50%, расходов на обслуживание оборудования — 34,4%. В Encore Fitness затраты выросли на 22–25% по всем статьям, в сети «СССР» — примерно на 10%.

Доходность региональных клубов составляет 5–7%, тогда как в Москве — 12–14% в бизнес- и премиум-сегментах.

Дополнительным фактором давления в первом квартале стали перебои с мобильным интернетом и ограничения цифровых каналов. Более 60% операторов сообщили о проблемах с инфраструктурой. По оценкам НФС, из-за сбоев клубы могут недополучать до трети потенциальных клиентов — люди просто не могут записаться или оплатить услуги.

Около 20% клубов частично вернулись к офлайн-продвижению: листовкам, промоакциям у метро, почтовым рассылкам и бесплатным мастер-классам.



Аудитория стареет: клиенты 60+ становятся драйвером роста

Сегмент «серебряного возраста» (60+) начинает заметно влиять на выручку, отмечает глава НФС Елена Силина. Еще два года назад эта аудитория практически не фиксировалась в исследованиях. Сейчас более чем у 22% клубов около 10% клиентов — люди старше 60 лет.

По данным Минспорта, в 2021 году здорового образа жизни придерживались 65,2 млн россиян. К 2025 году число регулярно занимающихся спортом превысило 80 млн человек — около 60% населения. К 2030 году этот показатель планируют довести до 90 млн.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.