Риск развития болезни Паркинсона у мужчин в два раза выше, чем у женщин. Возможная причина: белок PTEN-индуцированной киназы 1 (PINK1), который обычно не представляет угрозы и важен для регулирования использования клеточной энергии в мозге. Однако новое исследование показывает, что в некоторых случаях болезни Паркинсона иммунная система ошибочно принимает его за «врага», атакуя клетки мозга, которые экспрессируют этот белок.

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По данным исследования, проведенного группой ученых из Института иммунологии Ла-Хойя в Калифорнии, связанный с PINK1 ущерб, наносимый Т-клетками иммунной системы, гораздо более распространен и агрессивен в мозге мужчин, чем женщин.

«Различия в реакциях Т-клеток, обусловленные полом, были поразительными, — говорит иммунолог Алессандро Сетте из Института иммунологии Ла-Хойя. — Эта иммунная реакция может быть компонентом того, почему мы наблюдаем половые различия при болезни Паркинсона».

Используя образцы крови пациентов с болезнью Паркинсона, исследователи проверили реакцию Т-клеток в крови на различные белки, ранее связанные с болезнью Паркинсона, и обнаружили, что наиболее ярко выраженным является PINK1.

У пациентов с болезнью Паркинсона мужского пола исследовательская группа заметила шестикратное увеличение Т-клеток, нацеленных на клетки мозга, помеченные PINK1, по сравнению со здоровым мозгом. У пациентов с болезнью Паркинсона женского пола наблюдалось только 0,7-кратное увеличение.

Некоторые из тех же исследователей ранее обнаружили нечто подобное, происходящее с Т-клетками и белком альфа-синуклеином. Однако эти реакции не были общими для всех страдающих болезнью Паркинсона, что побудило искать больше антигенов — веществ, которые запускают иммунные реакции.

«Теперь, когда мы знаем, почему эти клетки атакуют мозг, мы могли бы разработать методы лечения, которые блокируют эти Т-клетки», — говорит иммунолог Сесилия Линдестам Арлехамн из Института иммунологии Ла-Хойя.

В дальнейшем обнаружение Т-клеток, чувствительных к PINK1, в образцах крови может привести к диагностике болезни Паркинсона на более ранней стадии, что поможет в лечении и поддержке пациентов.

«Нам необходимо расширить возможности, чтобы проводить глобальный анализ прогрессирования заболевания и половых различий, учитывая все различные антигены, степени тяжести заболевания и время с момента его возникновения», — говорит Сетте.

Ранее другое исследование показало, что у людей, принимавших несколько курсов антибиотиков из группы пенициллинов, риск развития болезни Паркинсона был немного ниже, что указывает на потенциальную связь между кишечными бактериями и здоровьем мозга. Полученные результаты свидетельствуют о сложной взаимосвязи между микрофлорой кишечника и болезнью Паркинсона, что требует дальнейшего изучения того, как кишечные микробы могут влиять на возникновение и развитие заболевания.