Российские компании все чаще сталкиваются не столько с проблемами рынка, сколько с внутренними сбоями управления. Как показало исследование консалтинговой компании Beyond Taylor и Лаборатории человекоцентричности НИУ ВШЭ, результаты которого есть в распоряжении «Инка», быстрый рост прошлых лет замаскировал слабые процессы, зависимость бизнеса от первого лица и перегруженность ключевых руководителей.

В исследовании участвовали представители 202 компаний из ИТ, ретейла, электронной коммерции, товаров повседневного спроса, логистики, медицины и сектора услуг. Еще с 45 собственниками и CEO провели глубинные интервью. Среди них — представители «Авито», Dodo Brands, Simple Group, ЦИАН, Skillbox и других компаний.

Средняя оценка текущего состояния бизнеса составила 3,28 балла из 5. При этом 38% участников заявили, что с тревогой смотрят на 2026–2027 годы, а уверенно оценивают перспективы лишь 13%. Тревога небезосновательна: рост производительности труда в России в 2025 году замедлился до 0,7% — против 3,4% годом ранее, то есть почти в пять раз. Когда внешний импульс слабеет, внутренние управленческие проблемы выходят на первый план.

И если в 2024–2025 годах бизнес в основном говорил о дорогих кредитах, кадровом дефиците и внешнем давлении, то теперь проблема сместилась внутрь компаний, отмечают авторы исследования. Главный вопрос 2026 года — выдержит ли система управления новую сложность.

Руководители в интервью признавали, что раньше быстрый рост позволял не замечать слабые процессы и ручное управление. Теперь это начинает тормозить компании.

Все решает первое лицо

Самой заметной проблемой исследователи называют зависимость бизнеса от CEO. В компаниях с оборотом до 2 млрд руб. 42% респондентов считают главным ограничением роста замыкание решений на первом лице.

По данным исследования, 48% компаний жалуются на перегруженность руководителей операционными задачами, а 34% — на то, что слишком много решений приходится эскалировать наверх. Перегруженность имеет и личную цену: по данным исследования Coleman Group (май 2026), более 55% российских менеджеров постоянно или часто испытывают стресс на работе, а 46% признают, что прямо сейчас переживают выгорание. Согласно опросу Kontakt InterSearch Russia, 63% топ-менеджеров в этом состоянии упускали реальные бизнес-возможности.

Еще одна проблема — разрыв между ответственностью и полномочиями. О нем сообщили 46% участников исследования. В интервью руководители описывали ситуацию, когда менеджер отвечает за результат, но не может влиять на бюджет, сроки или решения других подразделений.

Отдельной зоной проблем оказались стыки между отделами. О регулярных управленческих сбоях между функциями сообщили 85% компаний. По словам участников исследования, продажи, продукт, операции и финансы часто работают отдельно друг от друга, а итоговые решения застревают в согласованиях. Примечательно, что за последние два года спрос на менеджеров среднего звена вырос на 14%, а их зарплаты — в 1,6 раза. То есть управленческий аппарат расширяется, но сбои не исчезают — они лишь перемещаются между уровнями иерархии.

Руководители в интервью признавали, что в период быстрого роста многие внутренние проблемы оставались незаметными. Теперь компании все чаще вынуждены пересматривать процессы, зоны ответственности и систему принятия решений.

При этом компании все меньше ориентируются на рост любой ценой. Среди главных показателей здоровья бизнеса респонденты чаще называли маржинальность (62%) и устойчивость (53%), а не только выручку.

В Beyond Taylor считают, что в ближайшие годы конкурентным преимуществом станет не скорость роста сама по себе, а способность компании быстро принимать решения без постоянного ручного участия первого лица.

«Сейчас самое время пересматривать привычные подходы к управлению: усиливать то, что работает, отказываться от лишнего и заново собирать систему под новую реальность», — заявил Николай Попович, лидер совета управляющих «ВкусВилл», основатель Beyond Taylor.

Что это значит для бизнеса

Картина, которую фиксирует исследование, говорит об одном: запас прочности, накопленный в годы быстрого роста, заканчивается. Производительность труда почти не растёт, руководители выгорают, а решения по-прежнему замыкаются на первом лице. Для бизнеса это означает простой выбор: либо перестраивать управление сейчас, пока есть ресурс, либо делать это в кризисном режиме — под давлением.

