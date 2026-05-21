В России стало больше руководителей, недовольных уровнем зарплаты

Почти половина российских руководителей считают свою зарплату справедливой, но недовольных стало больше. За последние полгода доля управленцев, которые ощущают недоплату за свой труд, выросла до 39%, следует из второй волны исследования Школы управления РБК о профессиональном поведении менеджеров. Примерно треть респондентов прямо говорят, что их доход ниже уровня, который они считают обоснованным.

Первая волна исследования, проведенная в конце 2025 года совместно с «Ромиром», строилась на репрезентативной выборке. Во второй волне данные собирали среди аудитории Школы управления РБК и через партнерские источники. Из-за разницы в выборках сравнивать результаты нужно осторожно, но общий сдвиг заметен: ожидания руководителей все сильнее расходятся с фактическим уровнем компенсаций.

Возраст заметно влияет на то, как руководители воспринимают свою зарплату. Среди управленцев 20–29 лет 13% считают, что их доход выше вклада в работу, еще 4% называют его существенно завышенным. В старших группах, особенно среди руководителей 40–69 лет, чаще звучит обратная оценка: оплата не отражает реальную нагрузку и ответственность.

В среднем 51% управленцев считают свою зарплату соответствующей рынку. При этом 28% не обсуждают повышение с работодателем, а 23% работают в компаниях с регулярной индексацией доходов. Руководители, которые считают свой доход выше рыночного уровня, чаще сами поднимают вопрос о повышении зарплат в командах и активнее пересматривают собственные условия.

Эксперты связывают рост недовольства с тем, что руководители иначе оценивают баланс между результатами и компенсацией, а также с давлением экономики на личные доходы. В Get Experts считают, что разрыв между зарплатой и вкладом снижает мотивацию и доверие, но подчеркивают: повышение должно быть связано с расширением зоны ответственности.

В Скандинавской школе экономики отмечают, что аргумент «я перегружен» сам по себе не работает. Для разговора о повышении нужны измеримый результат, рост сложности задач и понятное влияние на бизнес-процессы. Дополнительно на ситуацию давят инфляция и ограниченные возможности компаний повышать выплаты.

Первую волну исследования «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. В ней участвовали 1200 человек из городов России с населением от 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург. Вторая волна охватила 2243 респондента из числа сотрудников с подчиненными и управленческими функциями.

