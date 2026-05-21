Почти половина российских руководителей считают свою зарплату справедливой, но недовольных стало больше. За последние полгода доля управленцев, которые ощущают недоплату за свой труд, выросла до 39%, следует из второй волны исследования Школы управления РБК о профессиональном поведении менеджеров. Примерно треть респондентов прямо говорят, что их доход ниже уровня, который они считают обоснованным.

Первая волна исследования, проведенная в конце 2025 года совместно с «Ромиром», строилась на репрезентативной выборке. Во второй волне данные собирали среди аудитории Школы управления РБК и через партнерские источники. Из-за разницы в выборках сравнивать результаты нужно осторожно, но общий сдвиг заметен: ожидания руководителей все сильнее расходятся с фактическим уровнем компенсаций.

Возраст заметно влияет на то, как руководители воспринимают свою зарплату. Среди управленцев 20–29 лет 13% считают, что их доход выше вклада в работу, еще 4% называют его существенно завышенным. В старших группах, особенно среди руководителей 40–69 лет, чаще звучит обратная оценка: оплата не отражает реальную нагрузку и ответственность.

В среднем 51% управленцев считают свою зарплату соответствующей рынку. При этом 28% не обсуждают повышение с работодателем, а 23% работают в компаниях с регулярной индексацией доходов. Руководители, которые считают свой доход выше рыночного уровня, чаще сами поднимают вопрос о повышении зарплат в командах и активнее пересматривают собственные условия.

Читайте также Ученые обнаружили неожиданный позитивный эффект от сплетен о руководителе

Эксперты связывают рост недовольства с тем, что руководители иначе оценивают баланс между результатами и компенсацией, а также с давлением экономики на личные доходы. В Get Experts считают, что разрыв между зарплатой и вкладом снижает мотивацию и доверие, но подчеркивают: повышение должно быть связано с расширением зоны ответственности.

В Скандинавской школе экономики отмечают, что аргумент «я перегружен» сам по себе не работает. Для разговора о повышении нужны измеримый результат, рост сложности задач и понятное влияние на бизнес-процессы. Дополнительно на ситуацию давят инфляция и ограниченные возможности компаний повышать выплаты.

Первую волну исследования «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. В ней участвовали 1200 человек из городов России с населением от 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург. Вторая волна охватила 2243 респондента из числа сотрудников с подчиненными и управленческими функциями.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.