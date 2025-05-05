Естественная цветовая гамма и природные материалы воспринимаются горожанами не просто как модный тренд для оформления интерьеров, а как важный фактор психологического комфорта. Соответствующие выводы сделали исследователи девелоперской компании «Мармакс», опросив более 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Результаты опроса демонстрируют явное предпочтение россиян природным и приглушенным оттенкам. Около 40% респондентов выбирают для своих интерьеров древесные, оливковые, бежевые и песочные тона. Нейтральная цветовая палитра (белый, серый, черный) привлекает 22% опрошенных, тогда как яркие цвета предпочитают лишь 11%. Примечательно, что 27% участников исследования признались, что их выбор цветового решения был скорее интуитивным.

Среди поклонников природных оттенков 84% руководствуются стремлением создать ощущение уюта и покоя. Для 8% решающим фактором стала универсальность и простота сочетания таких цветов с мебелью и декором. Около 6% признали, что их выбор был неосознанным, и только для 2% профессиональные советы дизайнеров оказались определяющими.

Эксперты отмечают, что в условиях современной жизни с ее высоким уровнем стресса и информационной перегрузки, контакт с природными элементами становится важным способом психологической разгрузки. Как подчеркивает психотерапевт Татьяна Галич, использование природных мотивов в дизайне жилых и рабочих пространств — это не временное увлечение, а научно обоснованный подход к повышению качества жизни.

Исследование выявило, что привлекательность жилых комплексов определяется не только цветовыми решениями интерьеров. Для 51% респондентов важным фактором является обильное озеленение территории.

Панорамные окна и хорошее освещение ценят 26% опрошенных, 24% обращают внимание на благоустроенные природные зоны, а 20% учитывают использование натуральных материалов в отделке. При этом 25% участников исследования основное внимание уделяют исключительно планировке и цене жилья.

Как отмечают эксперты, озеленение и природные материалы — это не просто элементы дизайна, а важная часть концепции, направленной на создание комфортной и психологически благоприятной среды для жителей.

Большинство респондентов (55%) уверены, что «зеленая» архитектура положительно влияет на их эмоциональное состояние, помогая расслабиться и чувствовать себя в безопасности. Еще 23% согласились с этим утверждением, хотя раньше не задумывались о таком влиянии. Лишь 22% участников опроса не заметили существенной разницы в своем самочувствии в зависимости от окружающей среды.