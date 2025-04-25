Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов сообщил, что, по данным за январь-апрель 2025 года, популярность антистрессовых программ в российских санаториях и оздоровительных комплексах увеличилась на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают этот тренд с повышенным уровнем тревожности среди населения.

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Рост спроса на оздоровительные услуги в целом оказался более скромным. По информации сервиса «Островок», общее количество бронирований в санаториях за указанный период выросло на 10%, тогда как в OneTwoTrip зафиксировали прирост в 20%. Ассоциация туроператоров России отмечает, что в последние годы спрос на санаторное лечение стабильно увеличивается на 8-9% ежегодно.

Антистрессовые программы обычно включают комплексный подход: медицинскую диагностику, консультации психологов, коррекцию режима сна, физические нагрузки и различные медитативные практики.

Марина Карлова, генеральный директор курорта «Машук Аква-Терм», сообщила, что за первый квартал 2025 года количество бронирований антистрессовых программ на их курорте превысило показатели всего 2024 года. Основную целевую аудиторию составляют жители крупных городов в возрасте 35-55 лет.

При этом, как отмечают в санатории «Алтайский замок», подобные программы также пользуются спросом среди пенсионеров, которые надеются улучшить свое общее состояние здоровья.

В клинике «Кивач» зафиксировали рост спроса на антистрессовые программы в 2024 году на 23,8% и, по мнению руководства, эта тенденция сохранится в текущем году. В медицинском центре Rosa Springs ежегодный прирост составляет 16%, что специалисты связывают с общим повышением уровня стресса в обществе.

Особенно значительный рост продемонстрировал санаторий «Валуево», где количество койко-дней по антистрессовым программам увеличилось в 2,5 раза за прошлый год. В «Здравнице Лаго-Наки» обратили внимание на изменение продолжительности программ — если раньше гости в среднем останавливались на неделю, то теперь срок пребывания увеличился до двух недель.

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Как пояснила Ксения Борецкая, директор департамента медицины курорта «Мрия», активное развитие антистрессовых программ началось в 2020 году на фоне пандемии, когда многие люди столкнулись с повышенной тревожностью.

Рост популярности таких программ может способствовать увеличению инвестиционной привлекательности рынка санаторно-курортных услуг. Согласно данным «Островка», средняя стоимость номера в оздоровительных учреждениях в январе-апреле составила 9,5 тыс. руб., что на 20% выше показателей прошлого года. OneTwoTrip сообщает о 15-процентном росте цен до 11 тыс. руб.

Для сравнения, средняя стоимость проживания во всех типах размещения на майские праздники в России составляет 6,2 тыс. руб., что на 19% больше, чем годом ранее.