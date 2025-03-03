Исследование, проведенное Университетом Восточной Англии, показало, что рост продолжительности жизни людей в Европе замедлился с 2011 года. Эксперты призывают к более жесткой политике общественного здравоохранения, направленной на снижение основных рисков для здоровья, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак, чтобы обратить вспять это снижение.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Public Health, основными факторами, способствующими заболеваниям, названы неправильное питание, отсутствие физической активности и ожирение, а также воздействие пандемии COVID-19.

Среди проанализированных стран Англия испытала самое значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни. Эта тенденция предполагает, что вместо того, чтобы пережить предыдущие поколения, некоторые люди теперь могут столкнуться с более короткой продолжительностью жизни.

Чтобы противостоять этому, исследователи подчеркивают важность принятия более здорового образа жизни с раннего возраста. Они также призывают правительства инвестировать в серьезные инициативы общественного здравоохранения для содействия долгосрочному благополучию.

Ведущий исследователь профессор Ник Стил из Медицинской школы Норвича при UEA сообщил, что достижения в области общественного здравоохранения и медицины в 20 веке привели к тому, что продолжительность жизни в Европе увеличивалась из года в год. «Но теперь это уже не так», — добавил он.

По его словам, с 1990 по 2011 год снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака продолжало приводить к существенному улучшению продолжительности жизни. Но десятилетия устойчивых улучшений замедлились около 2011 года, с заметными международными различиями.

«Мы обнаружили, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была основным фактором снижения ожидаемой продолжительности жизни в период с 2011 по 2019 год. Неудивительно, что пандемия Covid стала причиной снижения ожидаемой продолжительности жизни в период с 2019 по 2021 год», — отмечает Стил.

После 2011 года основные риски, такие как ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, либо возросли, либо прекратили улучшаться почти во всех странах. Более качественное лечение холестерина и кровяного давления оказалось недостаточным для компенсации вреда от ожирения и неправильного питания.

Исследовательская группа изучила данные исследования «Глобальное бремя болезней 2021» Института показателей и оценки здоровья (IHME) — крупнейшего и наиболее полного исследования по количественной оценке потери здоровья в разных местах и ​​с течением времени. В нем приняли участие около 12 тыс. сотрудников из более чем 160 стран и территорий.

Они сравнили изменения в ожидаемой продолжительности жизни, причинах смерти и подверженности населения факторам риска по всей Европе в период с 1990 по 2011, 2011–2019 и 2019–2021 годы.

В исследование были включены следующие страны: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс.

Команда утверждает, что, несмотря на спад, все еще не удалось достичь биологического потолка продолжительности жизни. Профессор Стил объяснил, что у пожилых людей во многих странах она продолжает расти. Это, по его словам, свидетельствует о том, что человечество еще не достигло естественного потолка долголетия.

«Продолжительность жизни в основном отражает смертность в более молодом возрасте, где у нас есть много возможностей для снижения вредных рисков и предотвращения ранней смерти. Сравнивая страны, можно сказать, что национальная политика, которая улучшила здоровье населения, была связана с лучшей устойчивостью к будущим потрясениям», — добавил он.

Такие страны, как Норвегия, Исландия, Швеция, Дания и Бельгия сохранили лучшую продолжительность жизни после 2011 года и увидели снижение вреда от основных рисков сердечных заболеваний, чему способствовала государственная политика. Напротив, Англия и другие страны Великобритании показали худшие результаты после 2011 года, а также во время пандемии Covid-19 и столкнулись с одними из самых высоких рисков сердечных заболеваний и рака, включая неправильное питание.

«Это говорит о том, что необходима более сильная государственная политика для снижения основных рисков для здоровья, включая ожирение, неправильное питание и низкую физическую активность, — чтобы улучшить здоровье населения в долгосрочной перспективе», — объясняет Стил.

Профессор Джон Ньютон из Европейского центра по окружающей среде и здоровью человека при Университете Эксетера заявил, что эти результаты вызывают беспокойство, особенно здесь, в Великобритании, но также и некоторую надежду.

«Мы должны быть обеспокоены, поскольку многие европейские страны, включая Великобританию, демонстрируют такой слабый прогресс, но полны надежд, поскольку устранение основных причин основных заболеваний, по-видимому, эффективно, если только улучшения в ключевых рисках могут быть устойчивыми», — добавил он.

Сара Прайс, национальный директор по общественному здравоохранению Национальной службы здравоохранения Англии, утверждает, что это исследование подтверждает, что профилактика является краеугольным камнем более здорового общества, и именно поэтому она станет важной частью 10-летнего плана здравоохранения, над которым исследователи работают с правительством.

«Замедление темпов роста продолжительности жизни, особенно из-за сердечно-сосудистых заболеваний и рака, подчеркивает острую необходимость более решительных действий по устранению коренных причин — неправильного питания, отсутствия физической активности и ожирения», — добавляет она.

До этого ученые обнаружили, что сладкие газированные напитки стали причиной 80 тыс. смертей ежегодно. Газированные и энергетические напитки содержат огромное количество подсластителей, стимулирующих центры удовольствия в мозге. Однако это первоначальное удовольствие скрывает опасность. Такие напитки обычно имеют скудную пищевую ценность, и исследования показывают, что их постоянное употребление может повысить риск развития кариеса, ожирения, диабета 2-го типа и болезней сердца.