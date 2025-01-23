Сладкие газированные и энергетические напитки содержат огромное количество подсластителей, стимулирующих центры удовольствия в мозге. Однако это первоначальное удовольствие скрывает опасность. Такие напитки обычно имеют скудную пищевую ценность, и исследования показывают, что их постоянное употребление может повысить риск развития кариеса, ожирения, диабета 2-го типа и болезней сердца.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Тафтса в США, ежегодно во всем мире регистрируется около 1,2 млн новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 2,2 млн новых случаев диабета 2-го типа из-за того, что люди пьют подслащенные сахаром напитки.

Несмотря на то что в последнее время в некоторых развитых странах общее потребление напитков с высоким содержанием сахара снизилось, авторы исследования отмечают, что газировка и подобные ей напитки по-прежнему представляют значительную угрозу для здоровья населения во всем мире, особенно в развивающихся странах.

«Подслащенные сахаром напитки активно продаются в странах с низким и средним уровнем дохода, — говорит старший автор исследования Дариуш Мозаффариан, кардиолог и ученый в области общественного здравоохранения из Университета Тафтса. — Эти сообщества не только потребляют вредные продукты, но и зачастую менее подготовлены к тому, чтобы справляться с долгосрочными последствиями для здоровья».

В некоторых странах эта проблема стоит особенно остро. Например, в Мексике почти треть всех новых случаев диабета связана с напитками с высоким содержанием сахара, а в Колумбии — почти половина. Исследователи сообщают, что в Южной Африке около 28% новых случаев диабета и 15% новых случаев заболеваний сердца можно объяснить их употреблением.

Исследование фокусируется на подслащенных сахаром напитках, которые авторы определяют как любой напиток с добавленным сахаром и не менее 50 ккал на порцию около 236 мл. Сюда входят коммерческие или домашние безалкогольные напитки, энергетические и фруктовые напитки, а также пунш, лимонад и агуа фреска.

Исследователи отмечают, что это определение исключает такие напитки, как подслащенное молоко, 100-процентные фруктовые и овощные соки, а также низкокалорийные искусственно подслащенные напитки, хотя многие из них все равно могут представлять опасность для здоровья при чрезмерном употреблении.

Исследователи получили данные о потреблении напитков из Глобальной базы данных по питанию, включающей 450 опросов с данными о потреблении, в которых приняли участие в общей сложности 2,9 млн человек из 118 стран.

Чтобы выяснить связь между сладкими напитками и болезнями, они включили эти показатели кардиометаболических заболеваний в сравнительную оценку риска, основанную на предыдущих исследованиях их физиологических эффектов. В глобальном масштабе это привело к тому, что они стали фактором, способствующим 1,2 млн новых случаев заболеваний сердца каждый год, а также 2,2 млн новых случаев диабета 2-го типа.

Исследование также показывает, что эти напитки ежегодно становятся причиной примерно 80 тыс. смертей от диабета 2-го типа и 258 тыс. смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученого-диетолога Лоры Лары-Кастор, привлечение внимания к роли сладких напитков может помочь переломить ситуацию.

«Нам необходимы срочные, основанные на фактических данных меры по ограничению потребления сахаросодержащих напитков во всем мире, прежде чем их воздействие на диабет и болезни сердца сократит еще больше жизней», — говорит она.

Исследователи отмечают, что человеческий организм быстро переваривает сладкие напитки, повышая уровень сахара в крови. Они также заявляют, что их чрезмерное употребление и слишком частое употребление может привести к увеличению веса и резистентности к инсулину, а также к различным проблемам с обменом веществ, связанным с диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Необходимо сделать гораздо больше, особенно в странах Латинской Америки и Африки, где потребление напитков очень высоко, а последствия для здоровья серьезны, — говорит Мозаффарян. — Как вид, мы должны решить проблему потребления подслащенных сахаром напитков».

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